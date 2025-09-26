Росіяни атакували Херсонщину: дві людини загинули, ще вісім — поранені

Торгівельний центр у мікрорайоні Корабел, Херсон. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

Вдень 25 вересня та вночі 26 вересня російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки дві людини загинули, ще вісім — постраждали.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися: Садове, Придніпровське, Білозерка, Ромашкове, Дніпровське, Янтарне, Велетенське, Кізомис, Берегове, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Понятівка, Микільське, Токарівка, Берислав, Томарине, Новорайськ, Червоний Маяк, Костирка, Осокорівка, Дудчани, Михайлівка, Львове, Одрадокам'янка, Козацьке та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

«Пошкодили багатоповерхівку та вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду, приватні гаражі та автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки 12 людей постраждали.