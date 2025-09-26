  • пʼятниця

    26 вересня, 2025

  • 12.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 26 вересня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 12.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни атакували Херсонщину: дві людини загинули, ще вісім — поранені

Торгівельний центр у мікрорайоні Корабел, Херсон. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр КорняковТоргівельний центр у мікрорайоні Корабел, Херсон. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

Вдень 25 вересня та вночі 26 вересня російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки дві людини загинули, ще вісім — постраждали.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися: Садове, Придніпровське, Білозерка, Ромашкове, Дніпровське, Янтарне, Велетенське, Кізомис, Берегове, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Понятівка, Микільське, Токарівка, Берислав, Томарине, Новорайськ, Червоний Маяк, Костирка, Осокорівка, Дудчани, Михайлівка, Львове, Одрадокам'янка, Козацьке та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

«Пошкодили багатоповерхівку та вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду, приватні гаражі та автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки 12 людей постраждали.

Останні новини про: Обстріли

Росіяни атакували Херсонщину: вісім людей постраждали, пошкоджено будинки
Росіяни атакували один з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ
Через обстріли на Херсонщині пошкоджено житлові будинки, є постраждалі
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині кількість прозорих компаній скоротилась до 115

Світлана Іванченко
новини

У очільника Укроборонпрому Сметаніна збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Катерина Середа
новини

Чому міськрада не спромоглася на некролог Почесному городянину Сердцеву та не організувала похорони: відповідь віцемера Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич шукатиме компроміс, щоб на сесії були голоси: «Деякі депутати намагаються показати свою цінність»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріли

Через обстріли на Херсонщині пошкоджено житлові будинки, є постраждалі
Росіяни атакували один з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ
Росіяни атакували Херсонщину: вісім людей постраждали, пошкоджено будинки

Росіяни атакували дронами дві громади Миколаївщини: пошкоджено будинок

Даріна Мельничук

У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси