Клуб

Через обстріли на Херсонщині пошкоджено житлові будинки, є постраждалі

Готель «Бригантина» — один з найвідоміших у Херсоні. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр КорняковГотель «Бригантина» — один з найвідоміших у Херсоні. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

Вдень 24 вересня та вночі 25 вересня російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки 12 людей постраждали.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися: Берислав, Новорайськ, Широка Балка, Станіслав, Олександрівка, Білозерка, Садове, Зміївка, Дніпровське, Хрещенівка, Нововоронцовка, Осокорівка, Микільське, Понятівка, Антонівка, Кізомис, Придніпровське, Софіївка, Велетенське, Зорівка, Комишани, Янтарне, Шевченківка, Бургунка, Веселе, Вірівка, Михайлівка, Ольгівка, Токарівка, Томарине, Одрадокам'янка, Розлив, Томина Балка та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

«Пошкодили дві багатоповерхівки та сім приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 25 вересня російські війська обстріляли Миколаївську область дронами «Shahed». Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт інфраструктури, через що відбулося знеструмлення деяких ділянок залізниці

