Росіяни атакували Очаків FPV-дроном, двоє людей поранені. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Вдень 27 вересня росіяни обстріляли Очаків з FPV-дрону. Постраждали двоє людей та пошкоджений житловий будинок.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, поранення отримали 47-річна жінка та 18-річний хлопець. Обох госпіталізували.

— Поранено 47-річну жінку та 18-річного хлопця, їх госпіталізовано. Надається вся необхідна медична допомога. Пошкоджено будинок, — зазначив Віталій Кім.

Нагадаємо, що у ніч на 27 вересня сили ППО знищили та подавили 21 російський безпілотник типу Shahed і кілька безпілотників-імітаторів над Миколаївщиною.