На Миколаївщині рятувальники ліквідували понад 20 пожеж, серед них займання вантажівки на одеській трасі

Минулої доби на відкритих територіях Миколаївської області рятувальники зафіксували 20 пожеж сухостою, очерету, чагарників та сміття.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС Миколаївської області.

У місті Первомайськ через займання сухостою вогонь перекинувся на дах господарчої будівлі. Ще одна пожежа сталася у селі Доманівка Вознесенського району — горіла споруда господарчого призначення.

На Миколаївщині рятувальники ліквідували понад 20 пожеж. Фото: ДСНС
На Миколаївщині рятувальники ліквідували понад 20 пожеж. Фото: ДСНСНа Миколаївщині рятувальники ліквідували понад 20 пожеж. Фото: ДСНС
На Миколаївщині рятувальники ліквідували понад 20 пожеж. Фото: ДСНСНа Миколаївщині рятувальники ліквідували понад 20 пожеж. Фото: ДСНС

Інцидент стався і на трасі М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» у Березанській громаді. Під час руху зайнявся причіп вантажного автомобіля VOLVO, від якого вогонь поширився на узбіччя. Водій намагався загасити пожежу за допомогою вогнегасника, проте безрезультатно. Рятувальники ліквідували займання сухостою на площі майже 500 квадратних метрів та пошкодження автомобіля площею 8 квадратних метрів.

Нагадаємо, за добу 28 вересня на Миколаївщині ліквідовано 23 пожежі. Три з них спричинені ворожими обстрілами.

Читайте також:

новини

Домбровська просить закрити сесію й не розглядати питання з голосу: «Досить «пакувати» важливе з шкурняками»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутати міськради Миколаєва об‘єднались в нову групу «Санація»

Світлана Іванченко
новини

У Кіма розраховують на допомогу з бюджету Миколаєва, щоб зробити дах ліцею у Варварівці: «Зима зруйнує його»

Юлія Бойченко
новини

Немає грошей в держбюджеті, — в ОВА пояснили, чому призупинили відбудову школи у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

Доба на Миколаївщині: вночі збили дрон, ворог атакував Очаків

Аліса Мелік-Адамян
