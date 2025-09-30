На Миколаївщині рятувальники ліквідували понад 20 пожеж, серед них займання вантажівки на одеській трасі

Минулої доби на відкритих територіях Миколаївської області рятувальники зафіксували 20 пожеж сухостою, очерету, чагарників та сміття.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС Миколаївської області.

У місті Первомайськ через займання сухостою вогонь перекинувся на дах господарчої будівлі. Ще одна пожежа сталася у селі Доманівка Вознесенського району — горіла споруда господарчого призначення.

Інцидент стався і на трасі М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» у Березанській громаді. Під час руху зайнявся причіп вантажного автомобіля VOLVO, від якого вогонь поширився на узбіччя. Водій намагався загасити пожежу за допомогою вогнегасника, проте безрезультатно. Рятувальники ліквідували займання сухостою на площі майже 500 квадратних метрів та пошкодження автомобіля площею 8 квадратних метрів.

Нагадаємо, за добу 28 вересня на Миколаївщині ліквідовано 23 пожежі. Три з них спричинені ворожими обстрілами.