  • неділя

    28 вересня, 2025

  • 17.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 28 вересня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 17.1° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині за минулу добу ліквідували 23 пожежі, частина — наслідки обстрілів

На Миколаївщині за минулу добу ліквідували 23 пожежі. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіНа Миколаївщині за минулу добу ліквідували 23 пожежі. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

За минулу добу на Миколаївщині ліквідовано 23 пожежі. Три з них спричинені ворожими обстрілами.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Миколаївській області.

Вночі 28 вересня окупанти прицільно атакували м. Очаків. Під ударом опинилися об’єкти рекреаційної інфраструктури, після чого виникли пожежі на площі понад 2000 квадратних метрів — горіли будівлі та суха трава.

Також напередодні ввечері під вогнем опинилась відкрита місцевість за межами села  Лимани Галицинівської громади. Всі пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками.

На Миколаївщині за минулу добу ліквідували 23 пожежі. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіНа Миколаївщині за минулу добу ліквідували 23 пожежі. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області
На Миколаївщині за минулу добу ліквідували 23 пожежі. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіНа Миколаївщині за минулу добу ліквідували 23 пожежі. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Окрім цього, починаючи з опівдня 27 вересня, пожежно-рятувальні підрозділи гасили пожежі у приватному секторі. Зокрема в приватному житловому будинку у селі Виноградівка в Баштанського району загорілася кімната.

На Миколаївщині за минулу добу ліквідували 23 пожежі. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіНа Миколаївщині за минулу добу ліквідували 23 пожежі. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Горіло також сміття в підвальному приміщенні гаража в Заводському районі Миколаєва та дрова на території приватного домоволодіння в Інгульському районі.

На Миколаївщині за минулу добу ліквідували 23 пожежі. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіНа Миколаївщині за минулу добу ліквідували 23 пожежі. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області
На Миколаївщині за минулу добу ліквідували 23 пожежі. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіНа Миколаївщині за минулу добу ліквідували 23 пожежі. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Вранці 28 вересня загорілося приміщення у Центральному районі Миколаєва

Одинадцять разів виникали пожежі сухої трави та очерету у Баштанському, Миколаївському та Первомайському районах. Вигоріло понад 17,3 гектарів територій.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що ворог атакував Миколаївщину дронами та артилерією: поранено двоє людей, є руйнування.

 

Останні новини про: Війна в Україні

Росія вдарила по Одещині: під ударом опинився винзавод
Орбан попросив Зеленського «перестати чіпати» Угорщину після інциденту з дроном
У Молдові офіційно розпочалися парламентські вибори
Реклама

Читайте також:

новини

HOPE: Розробити проєкти відбудови усіх 54 будинків обіцяють до квітня 2026 року

Юлія Бойченко
новини

В Укроборонпромі пояснили, що по «Зорі» був не конкурс, а підбір кандидатів

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Відновили покрівлю, готуємось облаштовувати укриття», — в UNOPS розповіли, що задоволені ходом відбудови ліцею Аркаса

Аліса Мелік-Адамян
новини

Майже 36 тисяч мешканців Миколаївщини заборгували за комунальні послуги

Світлана Іванченко
новини

На Миколаївщині кількість прозорих компаній скоротилась до 115

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Молдові офіційно розпочалися парламентські вибори
Орбан попросив Зеленського «перестати чіпати» Угорщину після інциденту з дроном
Росія вдарила по Одещині: під ударом опинився винзавод

Ворог атакував Миколаївщину дронами та артилерією: поранено двоє людей, є руйнування

У Молдові офіційно розпочалися парламентські вибори

6 годин тому

Миколаївські спортсмени вибороли срібло на Чемпіонаті України зі стрибків на батуті

Світлана Іванченко

Головне сьогодні