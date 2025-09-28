На Миколаївщині за минулу добу ліквідували 23 пожежі, частина — наслідки обстрілів
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
11:40, 28 вересня, 2025
-
За минулу добу на Миколаївщині ліквідовано 23 пожежі. Три з них спричинені ворожими обстрілами.
Про це повідомили в ГУ ДСНС в Миколаївській області.
Вночі 28 вересня окупанти прицільно атакували м. Очаків. Під ударом опинилися об’єкти рекреаційної інфраструктури, після чого виникли пожежі на площі понад 2000 квадратних метрів — горіли будівлі та суха трава.
Також напередодні ввечері під вогнем опинилась відкрита місцевість за межами села Лимани Галицинівської громади. Всі пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками.
Окрім цього, починаючи з опівдня 27 вересня, пожежно-рятувальні підрозділи гасили пожежі у приватному секторі. Зокрема в приватному житловому будинку у селі Виноградівка в Баштанського району загорілася кімната.
Горіло також сміття в підвальному приміщенні гаража в Заводському районі Миколаєва та дрова на території приватного домоволодіння в Інгульському районі.
Вранці 28 вересня загорілося приміщення у Центральному районі Миколаєва
Одинадцять разів виникали пожежі сухої трави та очерету у Баштанському, Миколаївському та Первомайському районах. Вигоріло понад 17,3 гектарів територій.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що ворог атакував Миколаївщину дронами та артилерією: поранено двоє людей, є руйнування.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.