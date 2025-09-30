  • вівторок

    30 вересня, 2025

  • 9.7°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 30 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 9.7° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Харкові чоловіка, який жорстоко вбив балетмейстерку Марію Холодну, засудили до 15 років ув’язнення

У Харкові чоловіка, який жорстоко вбив балетмейстерку Марію Холодну, засудили до 15 років ув’язнення. Фото: Офіс Генерального прокурора УкраїниУ Харкові чоловіка, який жорстоко вбив балетмейстерку Марію Холодну, засудили до 15 років ув’язнення. Фото: Офіс Генерального прокурора України

Суд у Харкові визнав винним чоловіка у вбивстві головної балетмейстерки Харківського академічного театру музичної комедії Марії Холодної. Його засудили до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляють в Офісі Генерального прокурора України, трагедія сталася 17 лютого 2024 року. Тоді мати балетмейстерки звернулася до правоохоронців через зникнення доньки. Жінка перестала відповідати на дзвінки, а її повідомлення в месенджерах виглядали надто підозріло.

Слідство встановило, що подружжя перебувало на межі розлучення. Чоловік, який підозрював дружину у зраді, під час сварки завдав їй ножових поранень, від яких вона загинула. Після цього він розчленував тіло, намагався його закопати, а згодом — спалити у покинутому льосі дачного кооперативу. Втім, вогонь згас, і приховати сліди злочину йому не вдалося.

У Харкові чоловіка, який жорстоко вбив балетмейстерку Марію Холодну, засудили до 15 років ув’язнення. Фото: Об'єктивУ Харкові чоловіка, який жорстоко вбив балетмейстерку Марію Холодну, засудили до 15 років ув’язнення. Фото: Об'єктив

Після вбивства чоловік намагався створити ілюзію, що Марія Холодна жива: пересувався містом із її телефоном і відповідав на повідомлення.

Його затримали, а на час розгляду справи він перебував під вартою. У суді визнав провину повністю. Його засуджено до 15 років позбавлення волі — максимального строку, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Вознесенську поліція затримала 32-річну місцеву мешканку, яку підозрюють у нанесенні смертельного ножового поранення своєму чоловікові.

Останні новини про: Харків

У Харкові затримали 17-річного підлітка, якого підозрюють у вбивстві свого однолітка
Чоловік напав із ножем на поліцейського і трьох співробітників ТЦК у Харкові
Харків відсвяткував День міста під зоряним небом
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич відповів прессекретарю Путіна: «Ця істота досі не зрозуміла, що Миколаїв не хоче до Росії»

Альона Коханчук
новини

«Практика шантажу депутатів має піти у забуття», — Кісельова про розгляд питань на сесіях

Альона Коханчук
новини

Сєнкевич звинуватив Домбровську в інформаційній атаці на міськраду через Телеграм-канали

Юлія Бойченко
новини

Домбровська просить закрити сесію й не розглядати питання з голосу: «Досить «пакувати» важливе з шкурняками»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутати міськради Миколаєва об‘єднались в нову групу «Санація»

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Харків

Харків відсвяткував День міста під зоряним небом
Чоловік напав із ножем на поліцейського і трьох співробітників ТЦК у Харкові
У Харкові затримали 17-річного підлітка, якого підозрюють у вбивстві свого однолітка

З 1 жовтня новий водогін у Миколаєві підключать до електроживлення, — Кім

«Звернення переносяться із року в рік», — Береза про нестачу коштів для ремонту доріг у приватному секторі

4 години тому

Гроші закінчились. Як відбудова школи у Миколаєві зупинилася на півдорозі

Юлія Бойченко

Головне сьогодні