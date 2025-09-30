У Харкові чоловіка, який жорстоко вбив балетмейстерку Марію Холодну, засудили до 15 років ув’язнення. Фото: Офіс Генерального прокурора України

Суд у Харкові визнав винним чоловіка у вбивстві головної балетмейстерки Харківського академічного театру музичної комедії Марії Холодної. Його засудили до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляють в Офісі Генерального прокурора України, трагедія сталася 17 лютого 2024 року. Тоді мати балетмейстерки звернулася до правоохоронців через зникнення доньки. Жінка перестала відповідати на дзвінки, а її повідомлення в месенджерах виглядали надто підозріло.

Слідство встановило, що подружжя перебувало на межі розлучення. Чоловік, який підозрював дружину у зраді, під час сварки завдав їй ножових поранень, від яких вона загинула. Після цього він розчленував тіло, намагався його закопати, а згодом — спалити у покинутому льосі дачного кооперативу. Втім, вогонь згас, і приховати сліди злочину йому не вдалося.

Після вбивства чоловік намагався створити ілюзію, що Марія Холодна жива: пересувався містом із її телефоном і відповідав на повідомлення.

Його затримали, а на час розгляду справи він перебував під вартою. У суді визнав провину повністю. Його засуджено до 15 років позбавлення волі — максимального строку, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

