Вдарила ножем у груди: на Вознесенщині жінку підозрюють у смертельному пораненні чоловіка. Фото: chytay.vn.ua

У селі Прибузької громади Вознесенського району поліція затримала 32-річну місцеву мешканку, яку підозрюють у нанесенні смертельного ножового поранення своєму чоловікові.

За даними ГУ Нацполіції в Миколаївській області, подія сталася ввечері 12 вересня. Під час конфлікту з 49-річним чоловіком жінка вдарила його ножем у груди. Від отриманого поранення потерпілий згодом помер. Експерти попередньо встановили, що причиною смерті стало поранення серця.

Поліцейські вилучили ніж та інші речі, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. Фігурантку затримали у процесуальному порядку та повідомили про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України — «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого».

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки жінка виховує трьох неповнолітніх дітей. У разі доведення вини їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

