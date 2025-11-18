Хірурги України провели понад 200 операцій за допомогою окулярів доповненої реальності. Фото: МОЗ

У медичних закладах Харкова та Києва вже виконали понад 200 операцій, у яких хірурги застосовували окуляри доповненої реальності.

Про це розповіли в міністерстві охорони здоров’я України.

Технологію під назвою Extra Vision створив харківський нейрохірург Владислав Калюжка. Вона працює так: штучний інтелект аналізує КТ- та МРТ-знімки пацієнта, виокремлює анатомічні та патологічні структури — кістки, судини, пухлини чи гематоми — і формує тривимірну модель. Після цього модель завантажують у хмарне середовище й синхронізують з AR-окулярами.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Під час операції хірург бачить обʼємну модель органів, накладену на тіло пацієнта в реальному часі, а спеціальні датчики відстежують рухи рук та інструментів. Це дозволяє візуалізувати, наприклад, «розрізаний» череп ще до першого розтину, що істотно підвищує точність та безпеку втручання.

Як розповів Владислав Калюжка, ідея проєкту народилася прямо в операційній, коли він відчув потребу в точнішій навігації під час складних маніпуляцій. Роботу над технологією тривали кілька років, а перший прототип створив співзасновник стартапу — кардіолог Микита Маркевич.

Перші 50 операцій із використанням AR-окулярів виконали в Харківській обласній клінічній лікарні, де працює Калюжка. Зараз Extra Vision застосовують у державних, комунальних і приватних клініках у Харкові та Києві.

Спочатку систему розробляли для нейрохірургії — операцій на мозку та хребті. Проте нині командa тестує її можливості в ортопедії, травматології, онкології, мамології, гепатобіліарній та щелепно-лицевій хірургії.

Також розробники працюють над створенням реалістичних AR-сценаріїв для навчання студентів-медиків.

Нагадаємо, що у міській лікарні №4 Миколаєва відділення пластичної та реконструктивної хірургії застосовує сучасні методики лікування фантомного та нейропатичного болю у пацієнтів з ампутаціями кінцівок.