Клуб

Хірурги України провели понад 200 операцій за допомогою окулярів доповненої реальності

Хірурги України провели понад 200 операцій за допомогою окулярів доповненої реальності. Фото: МОЗХірурги України провели понад 200 операцій за допомогою окулярів доповненої реальності. Фото: МОЗ

У медичних закладах Харкова та Києва вже виконали понад 200 операцій, у яких хірурги застосовували окуляри доповненої реальності.

Про це розповіли в міністерстві охорони здоров’я України.

Технологію під назвою Extra Vision створив харківський нейрохірург Владислав Калюжка. Вона працює так: штучний інтелект аналізує КТ- та МРТ-знімки пацієнта, виокремлює анатомічні та патологічні структури — кістки, судини, пухлини чи гематоми — і формує тривимірну модель. Після цього модель завантажують у хмарне середовище й синхронізують з AR-окулярами.

Під час операції хірург бачить обʼємну модель органів, накладену на тіло пацієнта в реальному часі, а спеціальні датчики відстежують рухи рук та інструментів. Це дозволяє візуалізувати, наприклад, «розрізаний» череп ще до першого розтину, що істотно підвищує точність та безпеку втручання.

Як розповів Владислав Калюжка, ідея проєкту народилася прямо в операційній, коли він відчув потребу в точнішій навігації під час складних маніпуляцій. Роботу над технологією тривали кілька років, а перший прототип створив співзасновник стартапу — кардіолог Микита Маркевич.

Перші 50 операцій із використанням AR-окулярів виконали в Харківській обласній клінічній лікарні, де працює Калюжка. Зараз Extra Vision застосовують у державних, комунальних і приватних клініках у Харкові та Києві.

Спочатку систему розробляли для нейрохірургії — операцій на мозку та хребті. Проте нині командa тестує її можливості в ортопедії, травматології, онкології, мамології, гепатобіліарній та щелепно-лицевій хірургії.

Також розробники працюють над створенням реалістичних AR-сценаріїв для навчання студентів-медиків.

Нагадаємо, що у міській лікарні №4 Миколаєва відділення пластичної та реконструктивної хірургії застосовує сучасні методики лікування фантомного та нейропатичного болю у пацієнтів з ампутаціями кінцівок.

Поповнення в миколаївських родинах: за минулий тиждень в області народилося 69 немовлят
Захворюваність на грип та застуди у Миколаївській області знизилась, але більшість госпіталізованих — діти
У Миколаєві померла дружина захисника Маріуполя, який вже 4-й рік у російському полоні
новини

«Зрозуміти, які у нас є ресурси», — Сєнкевич відповів, навіщо заборонив витрати з бюджету Миколаєва

Катерина Середа
новини

Фонди згадали про Херсон, — в ОВА розповіли, як візит Анджеліни Джолі вплинув на місто

Анна Гакман
новини

ДЖКГ Миколаєва заплатив за тротуарну плитку, знаючи, що вона не відповідає нормам

Катерина Середа
новини

Мер Первомайська, якого підозрюють у недостовірному декларуванні ₴5,3 млн, представив громаду на міжнародній конференції з відбудови у Варшаві

Аліса Мелік-Адамян
новини

Лісівники оголосили тендери на майже ₴25 млн для засіву 979 га льоном і соняшником на Миколаївщині

Аліна Квітко
