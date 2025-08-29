Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  пʼятниця

    29 серпня, 2025

  29 серпня , 2025 пʼятниця

  Миколаїв

Миколаївські лікарі проводять унікальні операції з усунення фантомних болей у пацієнтів з ампутаціями

Миколаївські лікарі проводять унікальні операції з усунення фантомних болей у пацієнтів з ампутаціями. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївські лікарі проводять унікальні операції з усунення фантомних болей у пацієнтів з ампутаціями. Фото: Миколаївська міська рада

У Міській лікарні №4 Миколаєва відділення пластичної та реконструктивної хірургії застосовує сучасні методики лікування фантомного та нейропатичного болю у пацієнтів з ампутаціями кінцівок.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Минулого тижня у співпраці з ДУ «Головний медичний центр МВС України» лікарі відділення реконструктивної мікрохірургії та ортопедії Андрій Лисак та Анна Кірпічова спільно з миколаївськими колегами провели низку унікальних операцій. Серед них — цільова м'язова реінервація (Targeted Muscle Reinnervation або просто TMR) пацієнту з ампутацією на рівні гомілки внаслідок мінно-вибухової травми.

Миколаївські лікарі провели цільова м'язова реінервація пацієнту з ампутацією на рівні гомілки після мінно-вибухової травми. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївські лікарі провели цільова м'язова реінервація пацієнту з ампутацією на рівні гомілки після мінно-вибухової травми. Фото: Миколаївська міська рада

За статистикою, більшість людей після втрати кінцівок стикаються з фантомними болями — болем у відсутній ділянці тіла. Як зазначають лікарі, традиційні методи лікування (знеболювальні препарати та нейропсихологічні методи) часто не дають тривалого ефекту. TMR дозволяє усунути першопричину болю: чутливі гілки нервів транспонуються на рухові нерви, що покращує контроль над протезом та відновлює природні рухи пацієнта.

Миколаївські лікарі проводять унікальні операції з усунення фантомних болей у пацієнтів з ампутаціями. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївські лікарі проводять унікальні операції з усунення фантомних болей у пацієнтів з ампутаціями. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаївській міській раді наголошують, що окрім фізичного полегшення, операція сприяє психологічному добробуту, знижує тривогу та дискомфорт, пов’язані з хронічним болем.

— Наш 26-річний пацієнт, який отримав травматичну ампутацію під час бойових дій, скаржився на сильні пекучі болі в куксі. Після проведеної TMR операції, що тривала 1,5 години, він почуває себе добре та не відчуває болю, — повідомляють в управлінні охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» вже писали, що у Миколаєві у відділення пластичної та реконструктивної хірургії міської лікарні №4, фахівці проводять складні реконструктивні операції, зокрема для пацієнтів із мінно-вибуховими травмами.

