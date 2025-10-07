  • вівторок

Експрацівник ТЦК отримав строк за побиття вчителя в Харкові

Суддя зачитує вирок у справі про побиття працівником ТЦК вчителя у Харкові, 7 жовтня 2025 року. Фото: Суспільне. ХарківСуддя зачитує вирок у справі про побиття працівником ТЦК вчителя у Харкові, 7 жовтня 2025 року. Фото: Суспільне. Харків

Колишній співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Воловик, який побив вчителя історії в Харкові у травні цього року, отримав три роки обмеження волі.

Як повідомив 7 жовтня із зали суду кореспондент «Суспільного», Салтівський районний суд Харкова визнав Воловика винним у хуліганстві.

Крім цього, суд постановив, що засуджений має виплатити потерпілому 150 тисяч гривень компенсації моральної шкоди.

Під час розгляду справи потерпілий Юрій Федяй вимагав 300 тисяч гривень моральної компенсації та 21 тисячу гривень за правову допомогу. Обвинувачений під час попереднього засідання виплатити лише 30 тисяч гривень моральної шкоди та компенсувати витрати на адвоката.

Вирок може бути оскаржено протягом 30 днів.

Представниця потерпілого Юлія Палагіна зазначила, що санкція статті не передбачала позбавлення волі.

— Враховуючи, що судом було призначено покарання у вигляді трьох років обмеження волі, ми вважаємо це справедливим, адже судом було враховано і характер, саме характеристику особи обвинуваченого, те, що він є військовослужбовцем, наявність у нього певних проблем зі здоров'ям. Тому я розумію обурення, яке буде у суспільстві щодо якогось покарання, яке не відповідає, на думку суспільства, діям винного. Але ми маємо розуміти, що є санкція статті, за межі якої суд не може вийти, — розповіла Юлія Палагіна.

Палагіна розповіла, що раніше у Харкові не було справ, де працівник ТЦК отримав би вирок.

Нагадаємо, що у Харкові військовослужбовцю територіального центру комплектації та соціальної підтримки, який під час перевірки документів вдарив військовозобов’язаного, висунули підозру в хуліганстві.

Ролик із побиттям учителя військовослужбовцем ТЦК поширили у мережі 11 травня. У ТЦК пояснили, що чоловік першим спровокував конфлікт, не розповіли подробиць. Тільки підкреслили, що керівництво та особовий склад засуджують поведінку колеги. Там призначили службове розслідування.

Пізніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що вчитель мав законне право на «бронь» і під час зустрічі з ТЦК надав відповідні документи.

