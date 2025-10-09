  • четвер

Обстріли Херсонщини: загинули двоє людей, восьмеро поранені

Обстріл Херсонщини. Фото: НацполіціяОбстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

Минулої доби, 8 жовтня, російські війська обстріляли 27 населених пунктів Херсонської області.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни застосовували авіацію, артилерію та дрони. Під удари потрапили житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура.

Пошкоджено адміністративні будівлі, станцію технічного обслуговування, десять приватних будинків та кілька автомобілів.

Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще восьмеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів.

