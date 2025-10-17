Обстріли Херсонщини: загинула людина, серед поранених — дитина

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція

Минулої доби війська Російської Федерації обстріляли 38 населених пунктів Херсонщини. Загинула одна людина, ще одинадцять, серед них дитина, отримали поранення.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Унаслідок ударів пошкоджені сім багатоквартирних і вісім приватних будинків, церква, освітній і медичний заклади, приміщення банку, автомобілі та сарай.

Вночі сили протиповітряної оборони над територією області збили два «Shahed-131/136».

Крім того, російська армія 17 жовтня обстріляла Дніпровський район Херсона. Поранення отримав 56-річний чоловік.

За даними міської військової адміністрації, постраждалий самостійно звернувся до лікарні. У нього діагностували мінно-вибухову травму та відкриті рани на ногах. Стан чоловіка медики оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо, що від 1 червня до 3 жовтня 2025 року з прифронтових територій Херсонщиниевакуювали 3,3 тисячі людей.