У Миколаєві під час проїзду трамвая на колії стався «вибух»

У Миколаєві трамвай наїхав на невідомий предмет, який вибухнув.

Інцидент стався 18 жовтня на вулиці Захисників Миколаєва, повідомляє Нацполіція Миколаївської області.

Правоохоронці перевірили місце та виявилось, що знахідка — це літієва батарея, яка, ймовірно, лежала на колії й загорілася після наїзду.

Трамвай у Миколаєві наїхав на літієву батарею. Фото: Нацполіція Трамвай у Миколаєві наїхав на літієву батарею. Фото: Нацполіція

«Виявлений підозрілий предмет на трамвайній колії у Миколаєві не становить загрози», — зазначили у поліції.

За їх словами, ні трамвай, ні пасажири не постраждали.

Нагадаємо, що Миколаївська область залишається однією з найзамінованіших територій України. Від початку повномасштабного вторгнення піротехніки вилучили та знищили понад 30 одиниць вибухонебезпечних предметів.