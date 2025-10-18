У Миколаєві під час проїзду трамвая на колії стався «вибух»
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
16:28, 18 жовтня, 2025
-
У Миколаєві трамвай наїхав на невідомий предмет, який вибухнув.
Інцидент стався 18 жовтня на вулиці Захисників Миколаєва, повідомляє Нацполіція Миколаївської області.
Правоохоронці перевірили місце та виявилось, що знахідка — це літієва батарея, яка, ймовірно, лежала на колії й загорілася після наїзду.
«Виявлений підозрілий предмет на трамвайній колії у Миколаєві не становить загрози», — зазначили у поліції.
За їх словами, ні трамвай, ні пасажири не постраждали.
Нагадаємо, що Миколаївська область залишається однією з найзамінованіших територій України. Від початку повномасштабного вторгнення піротехніки вилучили та знищили понад 30 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.