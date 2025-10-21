Через російські атаки енергетики не можуть розпочати відновлення на Чернігівщині, — Міненерго

Через російські атаки енергетики не можуть розпочати відновлення на Чернігівщині. Фото: ДСНС в Чернігівській області

Аварійні бригади енергетиків на Чернігівщині не можуть розпочати відновлювальні роботи через постійні атаки російських дронів.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

За даними відомства, безпілотники ворога безперервно кружляють над пошкодженими енергооб’єктами, що унеможливлює безпечне проведення робіт і навмисно затягує гуманітарну кризу в регіоні.

«Це є свідомий акт тероризму. В районі уражених енергетичних об'єктів немає жодних військових цілей. Росія цілеспрямовано б'є по інфраструктурі, від якої залежить життя звичайних людей. На тлі цих варварських дій заяви російського керівництва про те, що їхні цілі – виключно військові, виглядають особливо брехливо», — наголосили в Міненерго.

У міністерстві зазначили, що ремонтні бригади перебувають у повній готовності відновити електропостачання одразу після стабілізації ситуації. Водночас атаки противника свідомо перешкоджає поверненню світла в оселі місцевих жителів.

Нагадаємо, після російських атак 21 жовтня Чернігів залишився без світла, місто перейшло на генератори.

Напередодні компанія «Чернігівобленерго» повідомила про зникнення електропостачання внаслідок атаки дрона на енергооб’єкт у північній частині області.

Також, за словами очільника Київської ОВА Миколи Калашника, у результаті російської атаки знеструмлено місто Славутич, яке юридично належить Київщині, але територіально розташоване на півночі Чернігівської області.