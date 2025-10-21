Після російських атак Чернігів залишився без світла, місто перейшло на генератори. Фото: napensii.ua, ілюстративне

Російські війська вночі 21 жовтня масовано атакували Чернігівщину. Унаслідок ударів у Чернігові та північних громадах області почались аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

За його словами, протягом доби над регіоном зафіксували 51 повітряну ціль, серед яких — дві балістичні ракети. Відомо про влучання «Шахедів» у два об’єкти — теплопостачання та енергетики — в громадах Чернігівського району.

Через пошкодження інфраструктури у Чернігові та північних районах області зникло світло.

Реклама

«Наші енергетики працюють над відновленням. Критична інфраструктура переведена на генератори. Частково розгорнуті «Пункти незламності». У разі більш тривалих строків відновлення електропостачання такі пункти будуть розгортатися додатково», — зазначив В’ячеслав Чаус.

Напередодні компанія «Чернігівобленерго» повідомила про зникнення електропостачання внаслідок атаки дрона на енергооб’єкт у північній частині області.

Також, за словами очільника Київської ОВА Миколи Калашника, у результаті російської атаки знеструмлено місто Славутич, яке юридично належить Київщині, але територіально розташоване на півночі Чернігівської області.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України розпорядився спрямувати понад 6 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на заходи з підвищення обороноздатності країни та захисту критичної інфраструктури.

На черговому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача, яку провів президент Володимир Зеленський, основною темою стала енергетична безпека України, особливо на прикордонних і прифронтових територіях.

Енергетична ситуація в Україні

Кабінет міністрів створив Координаційний штаб захисту енергетики — центр управління, який об’єднає роботу всіх відомств, що відповідають за енергетику, транспорт, воду, тепло та зв’язок.

Нагадаємо, уночі 3 жовтня російська армія здійснила найпотужніший удар по газовидобувних об’єктах НАК «Нафтогаз України» від початку повномасштабного вторгнення.

Через декілька днів прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що масована атака Росії в ніч проти 10 жовтня стала одним із найбільших сконцентрованих ударів саме по енергетичних об’єктах України. Унаслідок обстрілів зафіксували суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури в кількох регіонах країни.

До цього видання Bloomberg заявляло, що російські удари знищили 60% українського видобутку газу перед зимою. Якщо обстріли триватимуть, Україна може бути змушена імпортувати близько 4,4 мільярда кубометрів газу до кінця березня 2026 року.

Так міністерка енергетики України Світлана Гринчук вже повідомляла, що через обстріли енергетичної інфраструктури Україна збільшить імпорт газу на 30%. При цьому уряд продовжив дію фіксованої ціни на газ для українців ще на рік.

Згодом Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, розповіла, що Союз планує виділити Україні ще €100 мільйонів допомоги для підготовки до зимового періоду.

Нагадаємо, у Миколаєві також готуються до опалювального сезону з урахуванням можливих ударів по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі. Міський голова Олександр Сєнкевич закликав містян бути готовими до найскладніших сценаріїв, адже російські атаки на енергосистему можуть повторитися. Про це детальніше у статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».