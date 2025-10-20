Зеленський провів Ставку: головна увага — енергетична безпека прифронтових регіонів

Зеленський провів Ставку: головна увага — енергетиці та захисту інфраструктури. Ілюстративне фото: Фото: Олексій Кулеба

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, основною темою стала енергетична безпека України, особливо на прикордонних і прифронтових територіях.

Про це глава держави повідомив в соцмережах.

— Передусім ситуація в областях та громадах. Зрозумілі складнощі на прикордонних і прифронтових територіях. Що ближче позиції російської армії, то більш значущі виклики. Готуємо повний спектр відповідей, зокрема й масштабуємо наші далекобійні відповіді на російський терор проти української інфраструктури, — зазначив президент.

Президент заслухав доповіді про відновлення після російських ударів, а також обговорив розширення резервів енергетичного обладнання.

Реклама

— Визначили і параметри розширення наших резервів. Зокрема це стосується обладнання. Є конкретні напрями спілкування з партнерами у Європі, які можуть підтримати необхідною номенклатурою енергетичного обладнання. МЗС України має проявити більше активності, — повідомив Володимир Зеленський.

Окремо розглянули питання газової сфери — підготовку до опалювального сезону, накопичення запасів газу та проведення ремонтних робіт.

— Чітко визначені джерела фінансування закупівлі необхідного обсягу газу, й значну частину генерації фінансів уже забезпечили. Триває ця робота, — зазначив президент.

Енергетична ситуація в Україні

Кабінет міністрів створив Координаційний штаб захисту енергетики — центр управління, який об’єднає роботу всіх відомств, що відповідають за енергетику, транспорт, воду, тепло та зв’язок.

Нагадаємо, уночі 3 жовтня російська армія здійснила найпотужніший удар по газовидобувних об’єктах НАК «Нафтогаз України» від початку повномасштабного вторгнення.

Через декілька днів прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що масована атака Росії в ніч проти 10 жовтня стала одним із найбільших сконцентрованих ударів саме по енергетичних об’єктах України. Унаслідок обстрілів зафіксували суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури в кількох регіонах країни.

До цього видання Bloomberg заявляло, що російські удари знищили 60% українського видобутку газу перед зимою. Якщо обстріли триватимуть, Україна може бути змушена імпортувати близько 4,4 мільярда кубометрів газу до кінця березня 2026 року.

Так міністерка енергетики України Світлана Гринчук вже повідомляла, що через обстріли енергетичної інфраструктури Україна збільшить імпорт газу на 30%. При цьому уряд продовжив дію фіксованої ціни на газ для українців ще на рік.

Згодом Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, розповіла, що Союз планує виділити Україні ще €100 мільйонів допомоги для підготовки до зимового періоду.

Нагадаємо, у Миколаєві також готуються до опалювального сезону з урахуванням можливих ударів по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі. Міський голова Олександр Сєнкевич закликав містян бути готовими до найскладніших сценаріїв, адже російські атаки на енергосистему можуть повторитися. Про це детальніше у статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».