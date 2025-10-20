Уряд виділить понад ₴6 млрд резервного фінансування на захист критичної інфраструктури України. Фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів України розпорядився спрямувати понад 6 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на заходи з підвищення обороноздатності країни та захисту критичної інфраструктури.

Про це повідомляє «МикВісті» з посиланням на урядове розпорядження №1135-р від 18 жовтня 2025 року.

Кошти передбачено використати на будівництво захисних споруд об’єктів критичної інфраструктури в паливно-енергетичному секторі, залізничному транспорті, зокрема на захист тягових підстанцій напругою 110–150 кВ, а також у системах теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури отримає майже 800,5 мільйона гривень для потреб АТ «Укрзалізниця». Ще понад 5,2 мільярда гривень розподілять між обласними державними та військовими адміністраціями.

Відповідальні органи мають у встановлені строки погодити з профільними міністерствами та Держагентством відновлення та розвитку інфраструктури перелік об’єктів, що підлягатимуть захисту, а також деталізований план витрат.

До 26 грудня 2025 року усі відповідальні установи повинні подати звіт про використання коштів до Міністерства економіки, Міністерства фінансів та Державної казначейської служби.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, основною темою стала енергетична безпека України, особливо на прикордонних і прифронтових територіях.