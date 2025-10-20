  • понеділок

    20 жовтня, 2025

  • 7.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 20 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 7.9° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Уряд виділить понад ₴6 млрд резервного фінансування на захист критичної інфраструктури України

Уряд виділить понад ₴6 млрд резервного фінансування на захист критичної інфраструктури України. Фото з відкритих джерелУряд виділить понад ₴6 млрд резервного фінансування на захист критичної інфраструктури України. Фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів України розпорядився спрямувати понад 6 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на заходи з підвищення обороноздатності країни та захисту критичної інфраструктури.

Про це повідомляє «МикВісті» з посиланням на урядове розпорядження №1135-р від 18 жовтня 2025 року.

Кошти передбачено використати на будівництво захисних споруд об’єктів критичної інфраструктури в паливно-енергетичному секторі, залізничному транспорті, зокрема на захист тягових підстанцій напругою 110–150 кВ, а також у системах теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури отримає майже 800,5 мільйона гривень для потреб АТ «Укрзалізниця». Ще понад 5,2 мільярда гривень розподілять між обласними державними та військовими адміністраціями.

Відповідальні органи мають у встановлені строки погодити з профільними міністерствами та Держагентством відновлення та розвитку інфраструктури перелік об’єктів, що підлягатимуть захисту, а також деталізований план витрат.

До 26 грудня 2025 року усі відповідальні установи повинні подати звіт про використання коштів до Міністерства економіки, Міністерства фінансів та Державної казначейської служби.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, основною темою стала енергетична безпека України, особливо на прикордонних і прифронтових територіях.

Останні новини про: Енергетика

В Україні створили штаб, який об’єднає всі служби для захисту енергетики
Зеленський провів Ставку: головна увага — енергетична безпека прифронтових регіонів
Іспанія надасть Україні 70 генераторів для забезпечення електроенергією взимку
Реклама

Читайте також:

новини

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївська міськрада пропонує звільнити частину орендарів від плати за комунальне майно під час війни

Аліна Квітко
новини

Віцемер Очакова здивований, що у Миколаєві сесії онлайн: «Це неповага до виборців»

Юлія Бойченко
новини

З бюджету Миколаєва збираються виділити 3,9 млн грн на закупівлю шкільних автобусів

Юлія Бойченко
новини

Бюджетний комітет Ради вирішив не забирати у громад 4% податку на доходи

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Енергетика

Іспанія надасть Україні 70 генераторів для забезпечення електроенергією взимку
Зеленський провів Ставку: головна увага — енергетична безпека прифронтових регіонів
В Україні створили штаб, який об’єднає всі служби для захисту енергетики

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Зеленський провів Ставку: головна увага — енергетична безпека прифронтових регіонів

5 годин тому

«Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону

Аліна Квітко

Головне сьогодні