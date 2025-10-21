  • вівторок

Ексдиректору «Молодого театру» у Києві повідомили про підозру в сексуальному насильстві над студентками

Андрій Білоус. Фото: ForbesАндрій Білоус. Фото: Forbes

Колишньому директору Київського національного академічного Молодого театру Андрію Білоусу повідомили про підозру у систематичному сексуальному насильстві над своїми студентками.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, ще починаючи з 2017 року Білоус, використовуючи свій авторитет у театральному середовищі, службове становище викладача та директора театру, систематично схиляв студенток до вступу в інтимні стосунки без їхньої добровільної згоди. Також він нібито неодноразово вчиняв щодо них насильницькі дії сексуального характеру.

Ексдиректора «Молодого театру» у Києві підозрюють в сексуальному насильстві над студентками Фото: Офіс Генпрокурора УкраїниЕксдиректора «Молодого театру» у Києві підозрюють в сексуальному насильстві над студентками Фото: Офіс Генпрокурора України

Зокрема, у період із березня 2018 по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру Білоус неодноразово ґвалтував і чинив сексуальне насильство щодо п’яти дівчат, двоє з яких на той момент були неповнолітніми.

Правоохоронці зазначають, що усіх тих, хто намагалися уникати підозрюваного або негативно реагували на його домагання, він залякував: публічно принижував, позбавляв участі у виставах і створював умови, що ставили під загрозу їхнє подальше навчання й можливість влаштуватися на посаду актора Молодого театру.

Окрім свідчень потерпілих, у справі допитали десятки свідків, які підтвердили факти сексуалізованої поведінки Білоуса, примусу студенток до надсилання інтимних фото та непристойного листування, а також випадки фізичних домагань у приміщенні театру.

Під час обшуків за місцем проживання та роботи колишнього керівника вилучено мобільні пристрої та інші докази, що нині перевіряються.

Як уточнили в Офісі Генпрокурора, заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко повідомила Андрію Білоусу про підозру за частинами 2, 3 статті 152 (зґвалтування) та частинами 1, 2 статті 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Раніше на Вінниччині затримали чоловіка, який, імовірно, вбив 15-річну дівчину та кинув її тіло в криницю.

