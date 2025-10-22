  • середа

    22 жовтня, 2025

  • 10.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 22 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 10.6° Мінлива хмарність

На Миколаївщині горіли два будинки: одну пожежу спричинив удар дрона

Пожежі на Миколаївщині 21-22 жовтня. Фото: ДСНСПожежі на Миколаївщині 21-22 жовтня. Фото: ДСНС

21 жовтня та в ніч проти 22 жовтня рятувальники тричі виїжджали на пожежі в Миколаївській області.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Одна з них сталася після російської атаки FPV-дроном на житловий будинок у селі Лупареве Галицинівської громади. Вогонь охопив 70 квадратних метрів. Пожежу загасили рятувальники спільно з місцевою пожежною охороною. Постраждалих немає.

Пожежі на Миколаївщині 21-22 жовтня. Фото: ДСНС
Пожежі на Миколаївщині 21-22 жовтня. Фото: ДСНСПожежі на Миколаївщині 21-22 жовтня. Фото: ДСНС

У селі Дорошівка Вознесенського району горів житловий будинок. Причину займання встановлюють фахівці. Площа пожежі становила 60 квадратних метрів. Також горіло сміття в нежитловій будівлі.

Пожежі на Миколаївщині 21-22 жовтня. Фото: ДСНС
Пожежі на Миколаївщині 21-22 жовтня. Фото: ДСНСПожежі на Миколаївщині 21-22 жовтня. Фото: ДСНС

Раніше у ДСНС повідомляли, що від початку року на території Миколаївської області сталося 4828 пожеж, із яких 617 — у житловому секторі. Внаслідок займання загинули 46 людей, серед них — дві дитини.

