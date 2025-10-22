  • середа

В усіх регіонах замість аварійних графіків запроваджують погодинні відключення світла

З 16:00 у всіх регіонах, де раніше були аварійні відключення, запроваджують погодинні графіки відключень. Фото: «МикВісті»З 16:00 у всіх регіонах, де раніше були аварійні відключення, запроваджують погодинні графіки відключень. Фото: «МикВісті»

У середу, 22 жовтня, з 16:00 у всіх регіонах, де раніше були аварійні відключення, запроваджують погодинні графіки відключень до трьох черг одночасно.

Як повідомили в «Укренерго», також з 16:00 до 22:00 діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів.

«З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів – у всіх регіонах , де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ)», – повідомили енергетики.

Оновлення часу і тривалості відключень — на сторінках місцевих обленерго. Енергетики закликають споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, що найважчою ситуація з енергопостачанням залишається в Сумській та Чернігівській областях. Після масованих російських атак аварійні відключення електроенергії тривають у більшості регіонів України.

Головне сьогодні