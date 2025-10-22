  • середа

Найскладніша ситуація зі світлом на Сумщині та Чернігівщині, — «Укренерго»

Фото: «МикВісті»Найскладніша ситуація зі світлом — на Сумщині та Чернігівщині. Фото: «МикВісті»

Найважчою ситуація з енергопостачанням залишається в Сумській та Чернігівській областях. Після масованих російських атак аварійні відключення електроенергії тривають у більшості регіонів України.

Про це повідомили в «Укренерго».

За даними Міністерства енергетики, у ніч проти 22 жовтня війська РФ завдали масованих ударів по енергетичній інфраструктурі кількох областей. Унаслідок атак частина споживачів залишилася без електропостачання.

Енергетики зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи розпочалися одразу після стабілізації безпекової ситуації.

Станом на 9:00 «Сумиобленерго» повідомило про запровадження графіків аварійних відключень для всіх черг у регіоні. На Чернігівщині діють як погодинні, так і аварійні графіки відключень.

Через наслідки попередніх російських обстрілів у всіх областях України з 16:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В «Укренерго» наголошують, що споживання електроенергії залишається високим. У компанії закликають громадян економно користуватися електроприладами, особливо потужними, у періоди пікового навантаження.

Нагадаємо, російські війська вночі 21 жовтня масовано атакували Чернігівщину. Унаслідок ударів у Чернігові та північних громадах області почались аварійні відключення електроенергії.

