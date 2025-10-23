  • четвер

Російські війська атакували дроном вантажівку у Херсоні: поранено водія

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Вранці 23 жовтня російські війська атакували дроном вантажівку у Херсоні.

Як повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, близько 6:45 росіяни скинули вибухівку з безпілотника.

Внаслідок удару поранення отримав 49-річний водій. У чоловіка — вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, уламкові поранення скроні й передпліччя. Його госпіталізували.

Як повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін, минулої доби російська армія обстріляла 42 населені пункти Херсонщини.

За його словами, війська РФ били по житлових кварталах і об’єктах критичної та соціальної інфраструктури. Унаслідок атак пошкоджено чотири багатоповерхові будинки, 16 приватних осель, адмінбудівлю, стільникову вежу, магазин, автомобілі та сільгосптехніку. Поранення отримали 13 людей.

Нагадаємо, що російські війська вранці 22 жовтня атакували Дніпровський район Херсона, також скинувши вибухівку з безпілотника на автомобіль.

