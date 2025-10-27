У Миколаєві невідомі зрубали дев’ять дерев: збитки перевищують ₴37 тисяч

У Миколаєві по вулиці 9 Слобідській невідомі зрубали дев’ять дерев акації. За попередніми підрахунками екологів, шкода довкіллю становить понад 37 тисяч гривень.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

«На жаль, випадки незаконних вирубок у місті не припиняються. Під час чергового природоохоронного рейду державні інспектори зафіксували незаконне спилювання дев’яти дерев акації по вулиці 9 Слобідській у Миколаєві», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попередній розмір збитків становить 37 300 гривень.

У Держекоінспекції повідомили, що наразі всі матеріали готуються для передачі до правоохоронних органів, щоб встановити винних та притягнути їх до відповідальності.

Спиляні дерева акації на 9 Слобідській, фото: Держекоінспекція Спиляні дерева акації на 9 Слобідській, фото: Держекоінспекція Спиляні дерева акації на 9 Слобідській, фото: Держекоінспекція

