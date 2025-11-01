Росіяни атакували Херсонщину: дві людини загинули, ще 22 — поранені

Храм Покрови Пресвятої Богородиці у мікрорайон Корабел в Херсоні. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон, Олександр Корняков

Вдень 31 жовтня та вночі 1 листопада російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки дві людини загинули, ще 22 — постраждали.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися: Антонівка, Садове, Придніпровське, Чорнобаївка, Білозерка, Софіївка, Кізомис, Дніпровське, Іванівка, Дар'ївка, Інгулець, Микільське, Новотягинка, Берислав, Золота Балка, Вірівка, Качкарівка, Львове, Гаврилівка, Дудчани, Миколаївка, Михайлівка, Осокорівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

«Пошкодили вісім багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили церкву, торгівельний кіоск, господарчі споруди, приватні гаражі та автомобілі, газогін. Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 жовтня, російські війська двічі обстріляли з артилерії Куцурубську громаду. Унаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджено три приватні будинки, один багатоквартирний будинок та лінію електропередач.