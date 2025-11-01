Близько 60 храмів та синагог пошкоджено на Херсонщині через російські обстріли

Зруйнований храм Різдва Богородиці в Кіндійці після обстрілів. Фото: Херсонська єпархія ПЦУ/Facebook

Через постійні російські обстріли на території Херсонської області пошкоджено або повністю знищено близько 60 релігійних об’єктів. Серед них — храми, синагоги, а також історичні та архітектурні пам’ятки.

Про це пише «Суспільне Херсон».

За даними ОВА, під обстріли неодноразово потрапляв Свято-Успенський собор. Унаслідок влучань пошкоджено дах, куполи та вікна будівлі.

Крім того, російські війська знищили унікальну німецьку кірху в селі Зміївка, яка була важливою архітектурною пам’яткою регіону.

Постраждала й Херсонська синагога — вона неодноразово опинялась під обстрілами. Востаннє будівлю атакували 24 жовтня 2025 року.

«Один снаряд застряг у стіні, інший пробив дах, пройшов через молитовну залу та потрапив в офісне приміщення. З Божою допомогою ми ремонтуємо синагогу. Попри великі пошкодження, продовжуємо роботу», — розповів головний рабин міста та області Йозеф Іцхак Вольф.

Нагадаємо, під час повномасштабної війни російські війська знищили майже 300 об’єктів культурної спадщини в Херсонській області.