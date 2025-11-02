У Баштанці водій збив пішоходів і врізався в припарковане авто. Фото: Нацполіція

У Баштанці на Миколаївщині сталася аварій, водій збив пішоходів і врізався в припарковане авто. Жінку та дитину доставили до лікарні.

Як повідомили у Нацполіції області, у неділю, 2 листопада, близько 12:10 на вулиці Полтавській 34-річний водій автомобіля Toyota Camry збив двох пішоходів, які стояли на тротуарі біля проїжджої частини. Після цього автомобіль зіткнувся з припаркованим Daewoo, у салоні якого не було пасажирів.

За даними правоохоронців, 51-річна жінка та 12-річна дитина отримали травми різного ступеня, їх госпіталізували.

Наразі поліція з’ясовує всі обставини події, вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

