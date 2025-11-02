На Франківщині суддю підозрюють у смертельній аварії. Фото: ДБР

В Івано-Франківській області суддя збила на двох пішоходів. Один із потерпілих загинув на місці, інший — зазнав легких тілесних ушкоджень.

Про це повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 31 жовтня у прикарпатському селі Фрага на автодорозі «Мукачево — Львів» жінка їхала в автівці Lexus UX 250h у напрямку Львова. Зазначається, що вона не зменшила швидкість під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу, і збила двох пішоходів.

На місце аварії відразу прибули правоохоронці, вилучили авто, інші докази, допитали свідків. Крім того, у судді взяли зразки крові для токсикологічної експертизи.

Судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області оголосили підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть пішохода та травмування іншої особи. Санкція статті передбачає до 8 років тюрми.

Також правоохоронці скерували до Вищої ради правосуддя подання про згоду на утримання підозрюваної під вартою та клопотання про її тимчасове відсторонення. Ці документи мають розглянути вже сьогодні, 2 листопада.

Раніше повідомлялось, що Апеляційний суд Миколаєва вже майже рік не може розглянути справу щодо Ольги Ладиги, яка збила на смерть жінку у 2020 році.