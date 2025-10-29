«Вона оператор БпЛА, участь брати не може». У справі Ладиги, яка майже рік не приходить в суд, з’явився новий адвокат — він просить зупинити розгляд апеляції

У справі Ольги Ладиги, обвинуваченої у смертельній ДТП, адвокат просить зупинити розгляд апеляції. Фото: МикВісті

Апеляційний суд Миколаєва вже майже рік не може розглянути справу щодо Ольги Ладиги, яка збила насмерть жінку у 2020 році.

На засіданні 29 жовтня стало відомо, що у неї зʼявилась нова захисниця — адвокат з Одеси Ірина Петрушко, повідомляє кореспондент «МикВісті».

Перед початком адвокат підійшла до журналістів з питанням, чи подавали вони запит на участь у засіданні, зокрема, чи мають вони дозвіл на фото- та відеофіксацію, в той час, як суд у справі Ладиги є відкритим, а зйомка на телефон чи фотоапарат не вимагає подання запитів.

Слухання розпочалось о 9:30. У суд не зʼявився один із захисників — Юрій Титаренко. Перед початком він подав клопотання з проханням про перенесення. Крім того, стало відомо, що адвокат Олександр Курносенко з процесу вийшов. Впродовж року він побував лише на декількох з них. Не вдалось звʼязатись і з представником потерпілих Олексієм Розумовським. Сама Ольга Ладига також не зʼявилась в суд.

Головуюча суддя Олена Фаріонова запитала у адвоката, що їй відомо про її підзахисну. Ірина Петрушко повідомила, що Ладига нині служить оператором БпЛА у 123-й бригаді ТРО й не може брати участь у засіданнях.

— Захисником вчора подавалось клопотання у звʼязку із мобілізацією Ладиги Ольги Ігорівни до військової частини, а також у звʼязку із неможливістю брати участь у судових засіданнях через специфіку її посади, представником подано клопотання про припинення провадження у справі до звільнення з військової служби, — звернулась до судді Ірина Петрушко.

Однак суддя зупинила адвоката, зазначивши, що це клопотання розглядати наразі не будуть через неявку у суд учасників провадження.

— Клопотання ми можемо розглядати лише за присутності усіх учасників. Вам це відомо. Чи є сьогодні перешкоди для розгляду провадження за відсутності захисника Ладиги Титаренка, представника потерпілого Розумовського?, — сказала Олена Фаріонова. — На розсуд суду. У нас наявні обоє з потерпілих і один із захисників обвинуваченого, — відповіла вона.

З аналогічним питанням суддя звернулась і до прокурора. Володимир Кузнєцов наголосив, що за відсутності двох учасників процесу розгляд справи є неможливим.

Наступне засідання призначене на січень 2026 року.

Справа Ольги Ладиги

Ольга Ладига була відомою українською легкоатлеткою. Фото: миколаївські ЗМІ

Ввечері 13 березня 2020 року на Намиві біля супермаркету «Сільпо» в Миколаєві Mitsubishi Pajero збив дівчину, яка переходила вулицю по пішохідному переходу, після чого кросовер врізався в легковик Geely Emgrand. 32-річна жінка від одержаних травм загинула на місці.

За кермом автомобіля Mitsubishi Pajero була 25-річна Ольга Ладига, яка, як виявилось, не мала посвідчення водія.4 червня 2020 року Ольгу Ладигу відпустили під домашній арешт.

В лютому 2021 року Ладига просила суд провести додаткову експертизу ДТП. Сторона звинувачення вважала це затягуванням процесу. Суд задовольнив прохання чемпіонки України з легкої атлетики.

Зокрема, в серпні 2021 року тодішній керівник Миколаївської обласної прокуратури Володимир Говоруха заявив, що кримінальну справу стосовно власника автомобіля Mitsubishi Pajero, за кермом якого була Ладига, закрито через відсутність складу злочину.

В листопаді 2021 року миколаївські ЗМІ повідомляли, що Ольга Ладига здала на права.

У червні 2024 року суддя Заводського районного суду Вʼячеслав Кузьменко після більш ніж чотирьох років розгляду справи дав обвинуваченій Ользі Ладизі 2 роки умовно. Родина загиблої з рішенням не погодилась та подала апеляцію.

У листопаді 2024 року мав розпочатись розгляд апеляційного провадження. На перше засідання не зʼявився один із її адвокатів, а на другому стало відомо, що Ольга Ладига лягла у лікарню. У січні 2025 року стало відомо, що вона мобілізувалась до Збройних Сил України. У звʼязку з цим адвокати Ладиги просили зупинити розгляд провадження.

На судовому засідання у березні її адвокат Олександр Курносенко запевняв, що Ольга Ладига обовʼязково зʼявиться наступного разу. Однак з того моменту Ладига не відвідала жодного із засідань.