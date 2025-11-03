Росіяни атакували 36 населених пунктів Херсонщини: є загиблий і поранені
- Новини Херсона
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:41, 03 листопада, 2025
-
Упродовж минулої доби російська армія обстріляла 36 населених пунктів Херсонської області.
Про це вранці 3 листопада повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Внаслідок атак пошкоджені вісім багатоповерхівок, дев’ять приватних будинків, адмінбудівля та автомобілі. Загинула одна людина, ще восьмеро дістали поранення.
Нагадаємо, що росіяни атакували і Миколаївську область. Внаслідок ударів було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Без світла залишились 12 сіл. Також один із дронів поцілив у господарський супермаркет. Було пошкоджено будівлі на території СТО, автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.