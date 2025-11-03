Росіяни атакували 36 населених пунктів Херсонщини: є загиблий і поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби російська армія обстріляла 36 населених пунктів Херсонської області.

Про це вранці 3 листопада повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Внаслідок атак пошкоджені вісім багатоповерхівок, дев’ять приватних будинків, адмінбудівля та автомобілі. Загинула одна людина, ще восьмеро дістали поранення.

Нагадаємо, що росіяни атакували і Миколаївську область. Внаслідок ударів було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Без світла залишились 12 сіл. Також один із дронів поцілив у господарський супермаркет. Було пошкоджено будівлі на території СТО, автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку.