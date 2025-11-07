  • пʼятниця

    7 листопада, 2025

  • 11.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 11.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі готель оштрафували за неправдиву рекламу про «4 зірки»

В Одесі готель оштрафували за неправдиву інформацію про «чотири зірки». Ілюстративне фото: Одеська міська радаВ Одесі готель оштрафували за неправдиву інформацію про «чотири зірки». Ілюстративне фото: Одеська міська рада

В Одесі один із готелів незаконно рекламував себе, як заклад рівня «4 зірки», хоча не мав жодних документів, які б це підтверджували. За такі дії власника оштрафували.

Як повідомили в Південному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України, готель порушив законодавство про захист від недобросовісної конкуренції та вводив відвідувачів в оману.

«Такі дії суб’єкта господарювання можуть привертати увагу споживачів, у яких може скластися думка, що об’єкт, призначений для тимчасового розміщення (проживання), відповідає заявленим для даної категорії вимогам щодо будинків, номерів, інфраструктури, рівня комфорту, основних, додаткових і супутніх послуг, кваліфікації персоналу, і що вказана відповідність визначена уповноваженим на це органом», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 6 листопада адміністративна колегія Південного МТВ визнала дії підприємця порушенням. Готель зобов’язали припинити поширення неправдивої інформації та сплатити штраф.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України відкрив справу щодо виконавчого комітету Баштанської міської ради. Йдеться про затвердження тарифу на ритуальні послуги комунального підприємства «Добробут», який включає 20% ПДВ, попри законодавчу заборону на його нарахування в цій сфері.

Останні новини про: Одеса

В Одесі водія, який втретє сів за кермо під наркотиками, позбавили прав більш ніж на 33 роки
В Одесі 5-річна дитина випала з вікна багатоповерхівки
В Одесі жінці повідомили про підозру в побитті 3-місячного онука
Реклама

Читайте також:

новини

Прокуратура Миколаївщини планує закупити 75 системних блоків і 11 сканерів за ₴1,6 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Демонтаж частини зруйнованого дому на Крилова у Миколаєві може виконати UNDP, — ДЖКГ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Уряд знехтував позицією Верховної Ради й подав бюджет-2026 із 60% ПДФО для громад

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві працюють над трьома проєктами з будівництва соціального житла

Альона Коханчук
новини

«Зірка культури» 2025 року: у Миколаєві відзначили видатних діячів мистецтва

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

В Одесі жінці повідомили про підозру в побитті 3-місячного онука
В Одесі 5-річна дитина випала з вікна багатоповерхівки
В Одесі водія, який втретє сів за кермо під наркотиками, позбавили прав більш ніж на 33 роки

Уряд знехтував позицією Верховної Ради й подав бюджет-2026 із 60% ПДФО для громад

Демонтаж частини зруйнованого дому на на Крилова у Миколаєві може виконати UNDP

5 годин тому

«Зірка культури» 2025 року: у Миколаєві відзначили видатних діячів мистецтва

Головне сьогодні