В Одесі готель оштрафували за неправдиву рекламу про «4 зірки»

В Одесі готель оштрафували за неправдиву інформацію про «чотири зірки». Ілюстративне фото: Одеська міська рада

В Одесі один із готелів незаконно рекламував себе, як заклад рівня «4 зірки», хоча не мав жодних документів, які б це підтверджували. За такі дії власника оштрафували.

Як повідомили в Південному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України, готель порушив законодавство про захист від недобросовісної конкуренції та вводив відвідувачів в оману.

«Такі дії суб’єкта господарювання можуть привертати увагу споживачів, у яких може скластися думка, що об’єкт, призначений для тимчасового розміщення (проживання), відповідає заявленим для даної категорії вимогам щодо будинків, номерів, інфраструктури, рівня комфорту, основних, додаткових і супутніх послуг, кваліфікації персоналу, і що вказана відповідність визначена уповноваженим на це органом», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 6 листопада адміністративна колегія Південного МТВ визнала дії підприємця порушенням. Готель зобов’язали припинити поширення неправдивої інформації та сплатити штраф.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України відкрив справу щодо виконавчого комітету Баштанської міської ради. Йдеться про затвердження тарифу на ритуальні послуги комунального підприємства «Добробут», який включає 20% ПДВ, попри законодавчу заборону на його нарахування в цій сфері.