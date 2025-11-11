  • вівторок

В Одесі російський дрон упав посеред житлового кварталу

Уламки російського дрона на одній з вулиць Одеси. Фото: СуспільнеУламки російського дрона на одній з вулиць Одеси. Фото: Суспільне

В Одесі 11 листопада під час однієї з повітряних тривог російський безпілотник упав посеред житлового кварталу.

Про це пише «Суспільне Одеса».

За попередніми даними, дрон приземлився на проїжджу частину одного з районів міста. На місце події прибули правоохоронці, які обгородили територію стрічкою та вилучили уламки безпілотника.

Очевидиця Юлія, розповіла, що момент падіння не було чутно сильного вибуху

«Особливо сильно не було чутно — вибухи лунали ніби здалеку, з моря. Потім уже побачили в новинах, спустились — і от. Вибуху як такого не було, бо, здається, не було бойової частини, але все одно було дуже гучно», — каже жінка.

За її словами, пошкоджень у навколишніх будинках немає. Інформації про постраждалих або руйнування житлових будинків наразі також немає.

Уламки російського дрона на одній з вулиць Одеси. Фото: Суспільне
Уламки російського дрона на одній з вулиць Одеси. Фото: СуспільнеУламки російського дрона на одній з вулиць Одеси. Фото: Суспільне

Нагадаємо, 11 листопада російська армія атакувала Одеську область безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджено енергетичні та транспортні об’єкти, поранення отримала одна людина.

