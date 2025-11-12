Сили оборони вразили завод «Ставролен» у Росії та склад боєприпасів окупантів на Донеччині

ЗСУ вразили завод «Ставролен» у Росії. Скриншот з Telegram-канала Supernova

Сили оборони України завдали ударів по інфраструктурі заводу «Ставролен» у місті Будьоновськ Ставропольського краю Росії, а також по складу боєприпасів російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними військових, у районі заводу зафіксовано численні вибухи та займання. Інформація про масштаби ураження уточнюється.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Підприємство «Ставролен» здійснює повний цикл переробки вуглеводневої сировини та виробляє полімери, що використовуються у виробництві композитних матеріалів, технічних ущільнень, ізоляції та корпусних деталей, зокрема для військової техніки РФ і безпілотних літальних апаратів.

Губернатор Ставропольського краю РФ заявив, що внаслідок падіння уламків збитих безпілотників на території промзони міста сталися пожежі. Постраждалих немає, житлові будинки не пошкоджені, системи життєзабезпечення діють у штатному режимі.

Крім того, українські сили завдали удару по складу боєприпасів у населеному пункті Новий Світ на Донеччині. Після ураження на місці зафіксовано вибухи, масштаби втрат противника уточнюються.

«Сили оборони продовжують вживати заходів для зниження воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації та примушення її до припинення збройної агресії проти України», — зазначили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України 11 листопада завдали удару по нафтопереробному заводу «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбурзькій області Росії.