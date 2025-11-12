  • середа

Сили оборони вразили завод «Ставролен» у Росії та склад боєприпасів окупантів на Донеччині

Скриншот з відео Telegram-канала SupernovaЗСУ вразили завод «Ставролен» у Росії. Скриншот з Telegram-канала Supernova

Сили оборони України завдали ударів по інфраструктурі заводу «Ставролен» у місті Будьоновськ Ставропольського краю Росії, а також по складу боєприпасів російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними військових, у районі заводу зафіксовано численні вибухи та займання. Інформація про масштаби ураження уточнюється.

Підприємство «Ставролен» здійснює повний цикл переробки вуглеводневої сировини та виробляє полімери, що використовуються у виробництві композитних матеріалів, технічних ущільнень, ізоляції та корпусних деталей, зокрема для військової техніки РФ і безпілотних літальних апаратів.

Губернатор Ставропольського краю РФ заявив, що внаслідок падіння уламків збитих безпілотників на території промзони міста сталися пожежі. Постраждалих немає, житлові будинки не пошкоджені, системи життєзабезпечення діють у штатному режимі.

Крім того, українські сили завдали удару по складу боєприпасів у населеному пункті Новий Світ на Донеччині. Після ураження на місці зафіксовано вибухи, масштаби втрат противника уточнюються.

«Сили оборони продовжують вживати заходів для зниження воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації та примушення її до припинення збройної агресії проти України», — зазначили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України 11 листопада завдали удару по нафтопереробному заводу «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбурзькій області Росії.

