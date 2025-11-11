Сили оборони України вдарили по Орському нафтопереробному заводу в Росії, — Генштаб

Сили оборони України вдарили по Орському нафтопереробному заводу в Росії. Фото: Exilenova+

Підрозділи Сил оборони України 11 листопада завдали удару по нафтопереробному заводу «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбурзькій області Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними військових, підприємство випускає понад 30 видів нафтопродуктів і перероблює близько 6,6 мільйона тонн нафти на рік. Завод також активно забезпечує пальним російську армію.

Після удару на території підприємства виникла пожежа та пролунали вибухи. За попередньою інформацією, Сили оборони уразили одну з установок первинної переробки нафти (АВТ).

У Генштабі зазначили, що результати влучання уточнюються.

Нагадаємо, раніше ЗСУ знищили місце зберігання та запуску «Шахедів» на території Донецького аеропорту.