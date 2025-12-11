Лавров: переговори з США підтвердили «взаємне розуміння» щодо України

Лавров заявив про нібито усунення розбіжностей зі США щодо України. Фото: VYACHESLAV PROKOFYEV/TASS

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 11 грудня заявив, що всі нібито «непорозуміння» між Росією та США щодо України були зняті після зустрічі президента РФ Володимира Путіна з американським посланцем Стівом Віткоффом на початку місяця.

Про це пише Reuters.

Сергій Лавров стверджує, що ці контакти начебто підтвердили «взаємне розуміння», якого, за його словами, Володимир Путін і президент США Дональд Трамп досягли під час саміту на Алясці у серпні.

Очільник російського МЗС заявив, що нинішні переговори з американською стороною щодо України нібито дозволили «усунути недомовленості». Він також висловив думку, що Дональд Трамп «щиро прагне» політико-дипломатичного врегулювання війни, яку РФ веде проти України. Водночас Сергій Лавров наполіг, що таких намірів недостатньо й потрібні «практичні кроки», зокрема відмова від «втягування України в НАТО», яке Росія називає «першопричиною конфлікту».

За словами Сергія Лаврова, Росія домагається формування пакету документів для «довгострокового й сталого миру» з «гарантіями безпеки для всіх сторін». Він додав, що російська сторона передала США додаткові пропозиції щодо «гарантій колективної безпеки» та наполягає, що ці гарантії не можуть стосуватися лише України.

Нагадаємо, що новий «мирний план», який розробляли представники Росії та США під час неформальних перемовин у Маямі вимагає від України відмову від частини своєї території.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що не визнає окуповані території як російські. Водночас, якщо завтра буде припинення вогню, він готовий погодитися на тимчасову зупинку бойових дій на нинішній лінії фронту, а повернення українських земель відбуватиметься пізніше дипломатичним шляхом.