Вночі росіяни атакували дронами Одещину: пошкоджено транспортну інфраструктуру

Наслідки атаки Одещини 13 листопада. Фото: ДСНС Одещини

Вночі 13 листопада російські війська атакували місто Арциз в Одеській області ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт критичної та транспортної інфраструктури, адміністративну будівлю та ремонтні цехи. Загиблих і поранених немає.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

В Одеській обласній військовій адміністрації зазначили, що вибух зруйнував покрівлю ремонтного залізничного цеху й спричинив пожежу.

«Попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження об’єкта транспортної інфраструктури. Внаслідок вибуху зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці, виникла пожежа. Інформації про загиблих чи постраждалих, на щастя, не надходило. Рятувальники продовжують працювати на місці події, правоохоронці фіксують сліди чергового злочину», — йдеться у повідомленні.

Болградська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України). На місці події працюють представники прокуратури та поліції.

Наслідки атаки Одещини 13 листопада. Фото: ДСНС Одещини Наслідки атаки Одещини 13 листопада. Фото: ДСНС Одещини Наслідки атаки Одещини 13 листопада. Фото: Одеська ОДА

Нагадаємо, 13 листопада, росіяни вдарили по Миколаєву дроном-камікадзе «Shahed». Станом на зараз відомо про шістьох поранених, троє з них у важкому стані. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.