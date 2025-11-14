36 атак за добу: Росія б’є по Херсонщині з авіації, артилерії та дронів

Наслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Минулої доби російська армія завдала удари по 36 населених пунктах Херсонської області, застосовуючи артилерію, авіацію та безпілотники.

Про це вранці 14 листопада повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Унаслідок обстрілів пошкоджені 18 приватних будинків, адмінспоруда, тролейбус, магазин та кілька автомобілів. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Крім того, вночі 14 листопада російський дрон вдарив по Комишанам поблизу Херсона. Поранені троє людей, серед них подружжя 65 років. Медики продовжують їх обстежувати.

Також з правобережної частини регіону протягом доби евакуювали 15 мешканців. Контакт-центр з питань евакуації та виїзду працює за телефонами: 0800 101 102 та 0800 330 951.