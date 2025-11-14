  • пʼятниця

Голова партії обіцяв мандат нардепа за $160 тис.: його затримали за підозрою у шахрайстві

Голова партії обіцяв мандат нардепа за 160 тис. доларів, його затримали за підозрою у шахрайстві. Фото: СБУГолова партії обіцяв мандат нардепа за 160 тис. доларів, його затримали за підозрою у шахрайстві. Фото: СБУ

У Києві голова політичної партії пропонував громадянам мандат народного депутата за 160 тисяч доларів та позиціонував себе, як «кандидат у президенти». Його затримали за підозрою у шахрайстві.

Про це повідомили пресслужби Київської прокуратури та Служба безпеки України.

За даними медіа, це 41-річний Валерій Токар, очільник партії «Гарант».

Правоохоронці затримали підозрюваного в одному з київських ресторанів під час отримання 160 тисяч доларів за включення до партії.

«Пропонував долучитись до його політичного проєкту та, отримавши прохідне місце у списку на парламентських виборах, стати депутатом Верховної ради України. Під час зустрічей чоловік роздавав свої візитівки, на яких зазначалося, що він кандидат у президенти України», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що під час обшуків у нього вилучили техніку та документи. Також встановили, що він поширював у соцмережах кремлівські наративи та фейки про Збройні сили України, закликав до зриву мобілізації і мав близько півмільйона підписників.

Йому оголосили підозру у шахрайстві. Підозрюваному загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 6,7 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялось, що двоє жителів Одеси створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, більш відомого під позивним «Мадяр». У TikTok вони збирали гроші нібито на підтримку армії.

Читайте також:

новини

«Діти захотіли повернутись», — у Кіма розповіли, чому з Грузії повернули вихованців Новопетрівського інтернату, яких вивезли росіяни

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві призупинили всі бюджетні виплати через нестачу коштів на зарплати та комунальні платежі

Катерина Середа
новини

«Ніхто не хоче цим займатися»: у Заводському районі Миколаєва заміна табличок з новими назвами вулиць затримується через брак підрядників

Анна Гакман
новини

Миколаївські парки просять дозволу взяти в кредит ₴43 млн, щоб купити машини для прибирання

Аліна Квітко
новини

«Поки трагедії не буде, нічого не вирішується», — жителі багатоповерхівки у Миколаєві скаржаться на послуги управляючої компанії

Ірина Олехнович
В Асоціації міст наполягають на змінах в держбюджет-2026, щоб залишити ПДФО в громадах

Райффайзен Банк планує завершити продаж Миколаєву історичної трамвайної підстанції

4 години тому

Миколаївські парки просять дозволу взяти в кредит ₴43 млн, щоб купити машини для прибирання

Аліна Квітко

