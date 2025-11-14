Голова партії обіцяв мандат нардепа за $160 тис.: його затримали за підозрою у шахрайстві

Голова партії обіцяв мандат нардепа за 160 тис. доларів, його затримали за підозрою у шахрайстві. Фото: СБУ

У Києві голова політичної партії пропонував громадянам мандат народного депутата за 160 тисяч доларів та позиціонував себе, як «кандидат у президенти». Його затримали за підозрою у шахрайстві.

Про це повідомили пресслужби Київської прокуратури та Служба безпеки України.

За даними медіа, це 41-річний Валерій Токар, очільник партії «Гарант».

Правоохоронці затримали підозрюваного в одному з київських ресторанів під час отримання 160 тисяч доларів за включення до партії.

«Пропонував долучитись до його політичного проєкту та, отримавши прохідне місце у списку на парламентських виборах, стати депутатом Верховної ради України. Під час зустрічей чоловік роздавав свої візитівки, на яких зазначалося, що він кандидат у президенти України», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що під час обшуків у нього вилучили техніку та документи. Також встановили, що він поширював у соцмережах кремлівські наративи та фейки про Збройні сили України, закликав до зриву мобілізації і мав близько півмільйона підписників.

Йому оголосили підозру у шахрайстві. Підозрюваному загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 6,7 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялось, що двоє жителів Одеси створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, більш відомого під позивним «Мадяр». У TikTok вони збирали гроші нібито на підтримку армії.