Голова партії обіцяв мандат нардепа за $160 тис.: його затримали за підозрою у шахрайстві
- Новини України
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
16:47, 14 листопада, 2025
-
У Києві голова політичної партії пропонував громадянам мандат народного депутата за 160 тисяч доларів та позиціонував себе, як «кандидат у президенти». Його затримали за підозрою у шахрайстві.
Про це повідомили пресслужби Київської прокуратури та Служба безпеки України.
За даними медіа, це 41-річний Валерій Токар, очільник партії «Гарант».
Правоохоронці затримали підозрюваного в одному з київських ресторанів під час отримання 160 тисяч доларів за включення до партії.
«Пропонував долучитись до його політичного проєкту та, отримавши прохідне місце у списку на парламентських виборах, стати депутатом Верховної ради України. Під час зустрічей чоловік роздавав свої візитівки, на яких зазначалося, що він кандидат у президенти України», — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що під час обшуків у нього вилучили техніку та документи. Також встановили, що він поширював у соцмережах кремлівські наративи та фейки про Збройні сили України, закликав до зриву мобілізації і мав близько півмільйона підписників.
Йому оголосили підозру у шахрайстві. Підозрюваному загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 6,7 мільйонів гривень.
Раніше повідомлялось, що двоє жителів Одеси створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, більш відомого під позивним «Мадяр». У TikTok вони збирали гроші нібито на підтримку армії.
Останні новини про: СБУ
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.