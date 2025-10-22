Створили фейкову сторінку «Мадяра» та зібрали понад ₴1 млн: двох одеситів підозрюють у шахрайстві

Двоє жителів Одеси створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, більш відомого під позивним «Мадяр». У TikTok вони збирали гроші нібито на підтримку армії.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, 17-річний та 20-річний одесити протягом майже пів року публікували відео від імені військового та закликали користувачів перераховувати кошти для ЗСУ. Насправді зібрані гроші вони витрачали на власні потреби.

Попередньо правоохоронці підрахували, що сума сягунула понад один мільйон гривень.

У Нацполіції повідомили, що вже встановили сімох ошуканих громадян. Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, банківські картки та інші докази.

Чоловікам повідомили про підозру у шахрайстві. Їм загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі, дорослого підозрюваного взяли під варту, неповнолітнього — відправили під домашній арешт.

