Створили фейкову сторінку «Мадяра» та зібрали понад ₴1 млн: двох одеситів підозрюють у шахрайстві

Двоє жителів Одеси створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, більш відомого під позивним «Мадяр». У TikTok вони збирали гроші нібито на підтримку армії.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, 17-річний та 20-річний одесити протягом майже пів року публікували відео від імені військового та закликали користувачів перераховувати кошти для ЗСУ. Насправді зібрані гроші вони витрачали на власні потреби.

В Одесі двох чоловіків підозрюють у шахрайстві через фейкову сторінку «Мадяра». Скриншот: ГенпрокуратураВ Одесі двох чоловіків підозрюють у шахрайстві через фейкову сторінку «Мадяра». Скриншот: Генпрокуратура
Попередньо правоохоронці підрахували, що сума сягунула понад один мільйон гривень.

У Нацполіції повідомили, що вже встановили сімох ошуканих громадян. Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, банківські картки та інші докази.

Чоловікам повідомили про підозру у шахрайстві. Їм загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі, дорослого підозрюваного взяли під варту, неповнолітнього — відправили під домашній арешт.

В Одесі двох чоловіків підозрюють у шахрайстві через фейкову сторінку «Мадяра». Фото: НацполіціяВ Одесі двох чоловіків підозрюють у шахрайстві через фейкову сторінку «Мадяра». Фото: Нацполіція
Раніше повідомлялось, що правоохоронці затримали двох братів з Одещини, яких підозрюють у шахрайстві. За даними слідства ошукали щонайменше десять українських військових, звільнених із російського полону.

