Братів з Одещині підозрюють в ошукані 10 військових, яких звільнили з полону

Братів з Одещині підозрюють в ошукані 10 військових, яких звільнили з полону. Фото: НацполіціяБратів з Одещині підозрюють в ошукані 10 військових, яких звільнили з полону. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали двох братів з Одещини, яких підозрюють у шахрайстві. За даними слідства ошукали щонайменше десять українських військових, звільнених із російського полону.

Про це повідомили в Нацполіції.

За попередньою інформацією, підозрювані отримували персональні дані колишніх полонених із невстановлених джерел та телефонували, представляючись банківськими працівниками чи правоохоронцями.

Підозрювані переконували військових, нібито на їхній рахунок мають надійти виплати, але «через технічну помилку» кошти не зараховано. У такий спосіб вони виманювали SMS-коди доступу, входили до онлайн-банкінгу та знімали гроші. В одному випадку підозрювані вмовили військового надіслати банківську картку поштою — її використали для зняття готівки та покупок у магазинах.

Братів з Одещині підозрюють в ошукані 10 військових, яких звільнили з полону. Фото: НацполіціяБратів з Одещині підозрюють в ошукані 10 військових, яких звільнили з полону. Фото: Нацполіція
Братів з Одещині підозрюють в ошукані 10 військових, яких звільнили з полону. Фото: НацполіціяБратів з Одещині підозрюють в ошукані 10 військових, яких звільнили з полону. Фото: Нацполіція
Братів з Одещині підозрюють в ошукані 10 військових, яких звільнили з полону. Фото: НацполіціяБратів з Одещині підозрюють в ошукані 10 військових, яких звільнили з полону. Фото: Нацполіція

Загальна підтверджена сума збитків, за даними слідчих, сягає близько мільйона гривень. Кошти витрачали на прикраси, телефони, техніку та продукти.

Один із братів у грудні 2024 року вже був засуджений до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком за аналогічні злочини, але, за даними слідства, продовжив злочинну діяльність.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, банківські картки, близько 200 тисяч гривень у різній валюті та золоті прикраси. 

Братів з Одещині підозрюють в ошукані 10 військових, яких звільнили з полону. Фото: НацполіціяБратів з Одещині підозрюють в ошукані 10 військових, яких звільнили з полону. Фото: Нацполіція
Братів з Одещині підозрюють в ошукані 10 військових, яких звільнили з полону. Фото: НацполіціяБратів з Одещині підозрюють в ошукані 10 військових, яких звільнили з полону. Фото: Нацполіція
Братів з Одещині підозрюють в ошукані 10 військових, яких звільнили з полону. Фото: НацполіціяБратів з Одещині підозрюють в ошукані 10 військових, яких звільнили з полону. Фото: Нацполіція

Слідчі повідомили братам про підозру у створенні та участі у злочинній організації, а також у шахрайстві у великих розмірах. Якщо провину доведуть в суді, їм загрожує до 12 років тюрми  з конфіскацією майна.

Невдовзі суд розгляне клопотання про тримання під вартою без можливості застави.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині відкрили близько 940 справ про шахрайство.

