На Миколаївщині за добу сталося п’ять пожеж: горіли електрощитова, лазня, будинки та авто

Протягом доби 16 листопада та вночі 17 листопада на Миколаївщині виникло п’ять пожеж, три з яких сталися в житловому секторі.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

У Миколаєві загорілася електрощитова в трикімнатній квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхового будинку. Мешканці оперативно відреагували та встигли самостійно загасили займання ще до прибуття рятувальників.

У Первомайську зайнялася лазня на приватній території. Вогонь охопив площу 10 квадратних метрів, його загасили вогнеборці.

У Новомар’ївці Вознесенського району горів сарай у приватному дворі. До ліквідації пожежі залучили відділення місцевої пожежної охорони.

За межами села Вознесенськ загорілось авто ГАЗель. Полум’я вдалося приборкати на площі 3 квадратні метри. Ще одна пожежа зафіксована в Миколаєві — горіння сміття на відкритій території.

Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.