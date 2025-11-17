На Миколаївщині за добу сталося п’ять пожеж: горіли електрощитова, лазня, будинки та авто
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
11:11, 17 листопада, 2025
-
Протягом доби 16 листопада та вночі 17 листопада на Миколаївщині виникло п’ять пожеж, три з яких сталися в житловому секторі.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.
У Миколаєві загорілася електрощитова в трикімнатній квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхового будинку. Мешканці оперативно відреагували та встигли самостійно загасили займання ще до прибуття рятувальників.
У Первомайську зайнялася лазня на приватній території. Вогонь охопив площу 10 квадратних метрів, його загасили вогнеборці.
У Новомар’ївці Вознесенського району горів сарай у приватному дворі. До ліквідації пожежі залучили відділення місцевої пожежної охорони.
За межами села Вознесенськ загорілось авто ГАЗель. Полум’я вдалося приборкати на площі 3 квадратні метри. Ще одна пожежа зафіксована в Миколаєві — горіння сміття на відкритій території.
Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.
Останні новини про: Пожежі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.