У річці на Миколаївщині знайшли тіло 18-річного хлопця
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
11:44, 17 листопада, 2025
-
Вчора надвечір рятувальники отримали повідомлення про тіло, яке помітили в акваторії Південного Бугу за межами села Варюшине Вознесенського району.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.
За словами рятувальників, на місце виїхала місцева команда, яка дістала тіло 18-річного хлопця приблизно за 60 метрів від берега. Обставини події з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, раніше у Миколаєві патрульні разом із небайдужими громадянами врятували хлопчика, який тонув у річці. Там була і друга дитина, але вона зникла під водою. Її тіло вдалося знайти лише наступного дня.
Останні новини про: Потопельник
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.