У річці на Миколаївщині знайшли тіло 18-річного хлопця

Тіло хлопця знайшли в річці біля Варюшиного. Фото: ДСНС, для ілюстрації

Вчора надвечір рятувальники отримали повідомлення про тіло, яке помітили в акваторії Південного Бугу за межами села Варюшине Вознесенського району.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

За словами рятувальників, на місце виїхала місцева команда, яка дістала тіло 18-річного хлопця приблизно за 60 метрів від берега. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві патрульні разом із небайдужими громадянами врятували хлопчика, який тонув у річці. Там була і друга дитина, але вона зникла під водою. Її тіло вдалося знайти лише наступного дня.