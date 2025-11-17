  • понеділок

У річці на Миколаївщині знайшли тіло 18-річного хлопця

Тіло хлопця знайшли в річці біля Варюшиного. Фото: ДСНС, для ілюстраціїТіло хлопця знайшли в річці біля Варюшиного. Фото: ДСНС, для ілюстрації

Вчора надвечір рятувальники отримали повідомлення про тіло, яке помітили в акваторії Південного Бугу за межами села Варюшине Вознесенського району.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

За словами рятувальників, на місце виїхала місцева команда, яка дістала тіло 18-річного хлопця приблизно за 60 метрів від берега. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві патрульні разом із небайдужими громадянами врятували хлопчика, який тонув у річці. Там була і друга дитина, але вона зникла під водою. Її тіло вдалося знайти лише наступного дня.

«Дні світла»: фотовиставку про визволення Херсона представили на Миколаївщині

«Знали про треш, який відбувався, і нічого не робили», — директор НАБУ заявив, що усім силовикам були відомі схеми в енергетиці

Деякий «Алі-Баба» проводить наради та нарізає задачі переслідувати НАБУ і САП, — прокурор Клименко

На Миколаївщині більше 800 підприємств відновили роботу за час повномасштабної війни

Близько половини Миколаївського району оснастили протидроновими сітками, — ОВА

У Миколаївській облраді тестують придбану систему голосування з ідентифікацією кожного депутата

«Дні світла»: фотовиставку про визволення Херсона представили на Миколаївщині

Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

