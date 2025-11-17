  • понеділок

Росіяни атакували енергетичні об’єкти в п’яти областях України

Росіяни атакували енергетичні об’єкти в п’яти областях України. Ілюстраційне фото: МикВістіРосіяни атакували енергетичні об’єкти в п’яти областях України. Ілюстраційне фото: МикВісті

Вночі 17 листопада російські війська завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури в п’яти областях України.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Зокрема, атакували енергетичну інфраструктуру у Харківській, Сумській, Чернігівській, Одеській та Донецькій областях. На пошкоджених об’єктах зараз тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

У міністерстві зазначили, що сьогодні графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу застосовуються цілодобово у більшості регіонів України.

Нагадаємо, у «Миколаївобленерго» пояснили, чому під час планових відключень світла вуличні ліхтарі можуть залишатися ввімкненими, а у деяких будинках зберігатися електропостачання. Причина — різні лінії живлення та підключення об’єктів критичної інфраструктури.

Раніше в АТ «Укренерго» пояснило, чому обмеження у споживанні електроенергії вводять не у всіх областях України.

