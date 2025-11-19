  • середа

За добу на Миколаївщині через пожежі горіли автомобілі, гараж та сміття

Ілюстраційне фото: ДСНСУ Миколаївській області сталося три пожежі за добу. Ілюстраційне фото: ДСНС

Вдень 18 листопада та вночі 19 листопада у Миколаївській області сталося три пожежі.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що день 18 листопада у селі Бандурка Первомайського району рятувальники загасили пожежу легкового автомобіля. Вогонь пошкодив площу 3 квадратних метри.

У ніч на 19 листопада сталася пожежа покрівлі гаража та легкового автомобіля Volkswagen Bora у селі Галицинове Миколаївського району. Вогонь охопив площу 30 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили її поширення на поруч розташований житловий будинок.

Крім того, загорілося сміття в будівлі, яка не експлуатується, у Центральному районі Миколаєва. Площа загоряння була незначною.

Причини всіх пожеж встановлюються.

Нагадаємо, 17 листопада в Миколаєві та Первомайську сталися дві пожежі в житловому секторі.

