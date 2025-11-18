У Миколаєві загорівся підвал будинку: причину зʼясовують
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
13:41, 18 листопада, 2025
-
У понеділок, 17 листопада, в Миколаєві та Первомайську сталися дві пожежі в житловому секторі.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.
У Миколаєві горіли речі в підвальному приміщенні двоповерхового житлового будинку. Рятувальники загасили вогонь на площі 15 квадратних метрів. Причину займання встановлюють.
У Первомайську загорілася покрівля прибудови до житлового будинку. За словами вогнеборців, ймовірною причиною пожежі можуть бути недоліки конструкції та порушення правил монтажу димаря. Рятувальники загасили вогонь на площі 5 квадратних метрів.
Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.
Останні новини про: Пожежі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.