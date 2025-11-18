  • вівторок

    18 листопада, 2025

  • 14.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 14.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві загорівся підвал будинку: причину зʼясовують

У понеділок, 17 листопада, в Миколаєві та Первомайську сталися дві пожежі в житловому секторі.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

У Миколаєві горіли речі в підвальному приміщенні двоповерхового житлового будинку. Рятувальники загасили вогонь на площі 15 квадратних метрів. Причину займання встановлюють.

У Первомайську загорілася покрівля прибудови до житлового будинку. За словами вогнеборців, ймовірною причиною пожежі можуть бути недоліки конструкції та порушення правил монтажу димаря. Рятувальники загасили вогонь на площі 5 квадратних метрів.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.

Останні новини про: Пожежі

Понад 650 пожеж виникло у житлових будинках на Миколаївщині від початку року: загинули 42 людини
На Миколаївщині за добу сталися три пожежі: горів будинок та сміття
На Миколаївщині за добу сталося п’ять пожеж: горіли електрощитова, лазня, будинки та авто
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевичу показали, яким може стати новий ДОФ

Анна Гакман
новини

У декларації голови суду Миколаєва зʼявилась машина преміум-класу за ₴4,5 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Обіцяні журналістам відкриті апаратні наради у мера Миколаєва перенесли на наступний рік

Катерина Середа
новини

Апеляційний суд Миколаєва відмовив меру Баштанки, який намагався оскаржити своє відсторонення

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Зрозуміти, які у нас є ресурси», — Сєнкевич відповів, навіщо заборонив витрати з бюджету Миколаєва

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за добу сталося п’ять пожеж: горіли електрощитова, лазня, будинки та авто
На Миколаївщині за добу сталися три пожежі: горів будинок та сміття
Понад 650 пожеж виникло у житлових будинках на Миколаївщині від початку року: загинули 42 людини

У декларації голови суду Миколаєва зʼявилась машина преміум-класу за ₴4,5 млн

Апеляційний суд Миколаєва відмовив меру Баштанки, який намагався оскаржити своє відсторонення

2 години тому

Як розслідують ворожі FPV-удари по цивільним на Миколаївщині?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні