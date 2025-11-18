У Миколаєві загорівся підвал будинку: причину зʼясовують

У понеділок, 17 листопада, в Миколаєві та Первомайську сталися дві пожежі в житловому секторі.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

У Миколаєві горіли речі в підвальному приміщенні двоповерхового житлового будинку. Рятувальники загасили вогонь на площі 15 квадратних метрів. Причину займання встановлюють.

У Первомайську загорілася покрівля прибудови до житлового будинку. За словами вогнеборців, ймовірною причиною пожежі можуть бути недоліки конструкції та порушення правил монтажу димаря. Рятувальники загасили вогонь на площі 5 квадратних метрів.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.