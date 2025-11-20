  • четвер

    20 листопада, 2025

  • 5.9°
    Помірна мряка

    Миколаїв

  • 20 листопада , 2025 четвер

  • Миколаїв • 5.9° Помірна мряка

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вранці росіяни обстріляли Херсон: поранені двоє людей

Обстріл Херсонщини. Фото: НацполіціяОбстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

Вранці 20 листопада російські війська вдарили по Корабельному району Херсона.

Як повідомила Херсонська міська адміністрація, внаслідок атаки поранена 17-річна дівчина. Вона дістала мінно-вибухову травму та контузію. Їй надають медичну допомогу.

Вночі Дніпровський район також потрапив під обстріл. Поранено 85-річного чоловіка. Поліція евакуювала його у безпечніше місце. У чоловіка мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія. Медики надали допомогу.

Загалом за добу, за словами керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, поранення дістали дві людини.

Російські військові били по житлових кварталах області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та три приватні будинки. Також постраждали приватні автомобілі та газогін.

Нагадаємо, що українські підрозділи за тиждень знищили 2306 із 2409 дронів, якими російські війська атакували Херсонщину.

Останні новини про: Війна в Україні

Міноборони спростило отримання нового посвідчення УБД у разі втрати
Близько 7% українців повернулися до спілкування російською мовою після переходу на українську, — мовна омбудсменка
П’ять атак FPV і артудари по Миколаївщині: пошкоджено електролінію
Реклама

Читайте також:

новини

Єрмолаєв просить міськраду Миколаєва надати результати службового розслідування на КП, керівництво якого підозрюють у корупції

Аліса Мелік-Адамян
новини

Ще одна депутатська комісія не підтримала нову структуру виконавчих органів Миколаївської міськради

Альона Коханчук
новини

Міндіча підозрюють у створенні злочинної організації, «відмиванні» коштів, впливі на посадовців: деталі справи

Світлана Іванченко
новини

Громадська рада при мерії Миколаєва не підтримала проєкт нових Правил благоустрою від Департаменту ЖКГ

Ірина Олехнович
новини

Засідання комісії міськради Миколаєва з законності зірвалося через конфлікт між депутатами

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

П’ять атак FPV і артудари по Миколаївщині: пошкоджено електролінію
Близько 7% українців повернулися до спілкування російською мовою після переходу на українську, — мовна омбудсменка
Міноборони спростило отримання нового посвідчення УБД у разі втрати

П’ять атак FPV і артудари по Миколаївщині: пошкоджено електролінію

Приїхали 20 озброєних солдат і дали добу зібратись: у справі про депортацію дітей з Миколаївщини зʼявився ще один підорюваний росіянин

Ще одна депутатська комісія не підтримала нову структуру виконавчих органів Миколаївської міськради