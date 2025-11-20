Вранці росіяни обстріляли Херсон: поранені двоє людей

Обстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

Вранці 20 листопада російські війська вдарили по Корабельному району Херсона.

Як повідомила Херсонська міська адміністрація, внаслідок атаки поранена 17-річна дівчина. Вона дістала мінно-вибухову травму та контузію. Їй надають медичну допомогу.

Вночі Дніпровський район також потрапив під обстріл. Поранено 85-річного чоловіка. Поліція евакуювала його у безпечніше місце. У чоловіка мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія. Медики надали допомогу.

Загалом за добу, за словами керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, поранення дістали дві людини.

Російські військові били по житлових кварталах області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та три приватні будинки. Також постраждали приватні автомобілі та газогін.

Нагадаємо, що українські підрозділи за тиждень знищили 2306 із 2409 дронів, якими російські війська атакували Херсонщину.