Росіяни визнали, що пожежі та обстріли майже знищили ліс під Олешками

Олешківський ліс. Архівне фото «МикВісті»

Окупаційні структури на Херсонщині визнали критичну екологічну ситуацію на лівобережжі, зокрема масштабне знищення лісів в Олешківській громаді.

Підконтрольні Кремлю медіа цитують співробітницю одного з окупаційних університетів, яка підтверджує, що більшість дерев постраждали від пожеж і бойових дій, пише «МОСТ».

За її словами, епіцентр активних бойових дій припадає саме на лісові масиви, через що екосистема руйнується з серйозними довгостроковими наслідками. Попри це, представниця окупаційного вишу запевняє, що ліс нібито можна відновити за 5–7 років після завершення бойових дій.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Олешківський ліс — один із найбільших у світі рукотворних лісових масивів, створений для стримування розростання Олешківських пісків. Від початку окупації він систематично горить через бойові дії та бездіяльність окупаційної влади, яка не забезпечує гасіння пожеж. Українські екологи розцінюють це як свідомий екоцид, наслідки якого можуть стати незворотними для всього регіону.

Слід зазначити, що Олешківський ліс росте на території Олешківських пісків — великого піщаного масиву, до складу якого належить і частина Кінбурнського півострова.

Українські природоохоронці вважають, що ліси на Кінбурнській косі, які створювали штучно, відновити після пожеж неможливо.

Керівник напряму «Ліси» у Всесвітньому фонді природи WWF Михайло Богомаз каже, що повертати штучні ліси немає сенсу, оскільки «в умовах зміни клімату вони будуть абсолютно непристосовані».

За його словами, це буде просто «закопування грошей у пісок», та а будь-яким сценарієм це абсолютно безперспективно і науково вже не потрібно.