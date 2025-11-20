  • четвер

    20 листопада, 2025

  • 10.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 20 листопада , 2025 четвер

  • Миколаїв • 10.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві та області горіли будинки і сміття: 6 пожеж за добу

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Протягом доби у Миколаївській області сталося шість пожеж. Майже всі вони виникли в житловому секторі.

Про це 20 листопада повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Декілька сараїв загорілися на приватних територіях у селі Іванівка Вознесенського району, у селищі Миролюбове та у селі Лупареве Миколаївського району. Площі пожеж склали 10, 50 та 20 квадратних метрів відповідно.

Загоряння в житлових будинках також виникли у селі Криве Озеро Первомайського району та у селі Новофедорівка Миколаївського району. Пожежі вдалося ліквідувати на площах 30 та 70 квадратних метрів. Крім цього, у Миколаєві горіло сміття у нежитловій будівлі на площі 5 квадратних метрів.

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за добу сталося п’ять пожеж: горіли електрощитова, лазня, будинки та авто
У Миколаєві загорівся підвал будинку: причину зʼясовують
За добу на Миколаївщині через пожежі горіли автомобілі, гараж та сміття
Реклама

Читайте також:

новини

Що подивитися й куди піти цього тижня у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

Миколаївська облрада вперше використала систему онлайн-голосування «Голос» на позачерговій сесії

Анна Гакман
новини

«З грошима погано», — Кім попередив про можливе урізання премій через брак коштів у бюджеті

Альона Коханчук
новини

Депутат Панченко обізвав колегу Кантора «папугою» й звинуватив у довгих виступах

Аліна Квітко
новини

«Я на нервах», — Панченко розізлився на депутатів, бо вони не хочуть вдруге фінансувати проєктування відбудови школи на його окрузі

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

За добу на Миколаївщині через пожежі горіли автомобілі, гараж та сміття
У Миколаєві загорівся підвал будинку: причину зʼясовують
На Миколаївщині за добу сталося п’ять пожеж: горіли електрощитова, лазня, будинки та авто

«Ми не втручаємось», - підтримка Данії для Миколаєва не залежить від голосування за структуру мерії

МОЗ контролюватиме першу чергу реконструкції обласної дитячої лікарні в Миколаєві: проєкт триватиме два роки

3 години тому

У Коблевому мають затвердити збільшені межі Тилігульського ландшафтного парку

Альона Коханчук

Головне сьогодні