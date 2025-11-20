У Миколаєві та області горіли будинки і сміття: 6 пожеж за добу

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Протягом доби у Миколаївській області сталося шість пожеж. Майже всі вони виникли в житловому секторі.

Про це 20 листопада повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Декілька сараїв загорілися на приватних територіях у селі Іванівка Вознесенського району, у селищі Миролюбове та у селі Лупареве Миколаївського району. Площі пожеж склали 10, 50 та 20 квадратних метрів відповідно.

Загоряння в житлових будинках також виникли у селі Криве Озеро Первомайського району та у селі Новофедорівка Миколаївського району. Пожежі вдалося ліквідувати на площах 30 та 70 квадратних метрів. Крім цього, у Миколаєві горіло сміття у нежитловій будівлі на площі 5 квадратних метрів.

Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.