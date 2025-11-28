Доба на Херсонщині: 13 поранених, пошкоджені будинки, планетарій і стільникова вежа

Наслідки російської атаки по Херсонщині. Фото: Нацполіція

Російська армія за минулу добу здійснила масовані удари по деокупованому правобережжю Херсонської області. Під вогонь дронів, авіації та артилерії потрапили 38 населених пунктів.

Про це 28 листопада повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, поранення отримали 13 людей. Внаслідок атак пошкоджені стільникова вежа, планетарій, 15 приватних будинків, а також магазин, гараж і кілька автомобілів.

Нагадаємо, що за добу до цього, російські війська також обстрілювали Херсонську область. Тоді поранення дістали семеро людей, серед них одна дитина.