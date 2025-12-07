Минулої доби обстріляли 29 населених пунктів Херсонщини: є поранені

Минулої доби на Херсонщині обстріляли 29 населених пунктів. Ілюстративне фото: Херсонська ОВА

Російські війська протягом минулої доби, 6 грудня, обстріляли 29 населених пунктів Херсонщини, троє людей поранені.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

«Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Інженерне, Садове, Придніпровське, Янтарне, Білозерка, Софіївка, Дніпровське, Кізомис, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Берислав, Новорайськ, Бургунка, Гаврилівка, Зміївка, Золота Балка, Милове, Ольгівка, Саблуківка, Червоний Маяк, Шевченківка, Томарине, Нововоронцовка, Веселе, Козацьке та місто Херсон», — йдеться у повідомленні.

Реклама

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема пошкодили п'ять багатоповерхівок та п'ять приватних будинків.

Крім того, вчора, 6 грудня, зі звільнених громад Херсонщини евакуювали трьох людей.

Пізніше в Херсонський ОВА уточнили, що зранку 7 грудня росіяни атакували з дрона Центральний район Херсона.

«Внаслідок удару 43-річний чоловік та 25-річна жінка дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Бригада «швидкої» надала постраждалим медичну допомогу на місці», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що російські війська обстріляли об’єкти критичної інфраструктури Херсона. Унаслідок ударів частково знеструмлені Центральний і Дніпровський райони міста, можливі перебої з водопостачанням.