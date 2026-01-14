Над Миколаївщиною вночі збили 11 ударних дронів
Марія Хаміцевич
•
8:20, 14 січня, 2026
Вночі 14 січня над Миколаївською областю сили протиповітряної оборони збили 11 ударних безпілотників.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Йдеться про ударні безпілотники типу «Shahed 131/136», а також безпілотники-імітатори різних типів.
Нагадаємо, що протягом минулої доби російські війська 17 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини.
