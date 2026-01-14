 Сили ППО 14 січня збили 11 дронів на Миколаївщині

Клуб

Над Миколаївщиною вночі збили 11 ударних дронів

Робота сил ППО. Фото: novynarnia.comРобота сил ППО. Фото: novynarnia.com

Вночі 14 січня над Миколаївською областю сили протиповітряної оборони збили 11 ударних безпілотників.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Йдеться про ударні безпілотники типу «Shahed 131/136», а також безпілотники-імітатори різних типів.

Нагадаємо, що протягом минулої доби російські війська 17 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини.

